Вандальная история: не менее 300 советских памятников снесли в ЕС за три года

Не менее 300 случаев демонтажа памятников советским воинам в странах Евросоюза было зафиксировано с 2022 года, выяснили «Известия». При этом с начала 1990-х известно о более 3,5 тыс. случаев разрушения таких мемориалов за рубежом. В МИД РФ сообщили «Известиям», что на территории Европы покоятся свыше 3,8 млн советских воинов, а всего захоронений более 11,5 тыс. Большая часть из них — в Белоруссии, Польше, Германии, Венгрии и на Украине. О том, как к исторической памяти относятся в отдельных странах, — в материале «Известий».

Отношение к советским памятникам в Восточной Европе

На территории Европы покоятся свыше 3,8 млн советских воинов, а всего захоронений более 11,5 тыс., сообщили «Известиям» в МИД РФ. При этом за последние три года Московское бюро по правам человека зафиксировало не менее 300 случаев демонтажа памятников павшим солдатам в странах ЕС. Об этом «Известиям» сообщил директор организации, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

— С начала 1990-х годов известно о более 3,5 тыс. случаев демонтажа памятников советским воинам за рубежом, — сказал он. — По данным на конец апреля, произошло более 100 случаев вандализма в отношении памятников павшим воинам. Наибольшее число таких случаев произошло в Польше и Литве.

Фото: TASS/Czarek Sokolowski

Прибалтийские республики серьезно пострадали от нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Ценой огромных усилий и жертв Красной армии удалось выдавить противника с этих территорий. Ее общие потери в Прибалтийской операции 1944 года составили 280 тыс. человек, из них около 60 тыс. убитыми. По данным МИД РФ, предоставленным «Известиям», в Прибалтике расположено более 250 воинских захоронений. Большинство из них — в Латвии (102). Там же покоятся около 68,8 тыс. красноармейцев. Следом идет Литва, в которой захоронено 34 тыс. воинов.

Радикальная трансформация национального самосознания и переписывание истории начались в Прибалтике еще в 1990-х. Законы, принятые в рамках политики декоммунизации, не только закрепили в официальном дискурсе мифологию о «жертвах советского режима», но и реабилитировали коллаборационистов и «лесных братьев».

В последние годы борьба с прошлым в Прибалтике лишь усилилась. Так, в 2022 году власти Эстонии объявили о начале масштабной кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат. Рабочая группа при правительстве республики тогда рекомендовала снести или заменить 244 из 322 объектов, 213 из которых — сочетание воинских захоронений и памятников. В 2023 году на демонтаж советских мемориалов правительство выделило министерству обороны €1,42 млн. В начале апреля посольство РФ сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы памяти бойцов Красной армии. К слову, по данным МИД России, в Эстонии захоронено около 30,3 тыс. советских воинов.

Фото: ТАСС/Виктор Вестеринен

В соседней Польше схожая ситуация. За освобождение этой земли от гитлеровцев свои жизни отдали 600 тыс. солдат. По информации российского МИДа, на территории страны расположены 690 захоронений, в которых покоятся свыше 1,3 млн воинов (около трети всех советских бойцов, захороненных в Европе). Еще в 2017 году в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». В конце 2023 года врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил, что в Польше было снесено 468 памятников советским воинам из 561.

В Чехии, где также осуждают советский период и принижают роль Красной армии в освобождении Европы, к концу 2023-го было демонтировано 28 из 665 памятников, сообщал Андрей Таранов. Наиболее громким случаем был снос памятника маршалу Ивану Коневу в 2020 году. При этом, как ранее сообщил посол РФ в стране Александр Змеевский, власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении монумента. По данным МИД РФ, в Чехии покоятся около 49,3 тыс. советских бойцов. Всего же захоронений 1340.

Впрочем, не во всех восточноевропейских странах практика сноса советских памятников считается нормой. Так, в Венгрии и Словакии, где также неоднозначно относятся к советскому прошлому и происходят отдельные акты вандализма, периодически реставрируют памятники периода Великой Отечественной. Например, в сентябре 2022 года было отремонтировано советское захоронение в венгерском городе Дунафёльдвар. Сделано это было при содействии местной мэрии. Кроме того, в прошлом месяце в городе Сегед после масштабной реставрации был открыт крупнейший в восточной части Венгрии мемориальный комплекс, посвященный памяти советских воинов.

Советские воинские захоронения времен Второй мировой войны на одном из мемориальных комплексов в Венгрии Фото: РИА Новости/Вячеслав Киселев

Что касается Словакии, 6 мая премьер-министр Роберт Фицо пообещал оказать содействие в реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. При этом словацкий политик — единственный лидер из стран ЕС, который планирует приехать в Москву на празднование 9 Мая. В Словакии, по данным МИД РФ, расположено около 150 захоронений, в которых покоятся более 92 тыс. советских воинов.

Отношение к памятникам на Украине, в Молдавии и Белоруссии

По данным российского МИДа, на территории Белоруссии захоронено 1,2 млн советских воинов. Сегодня в этой стране около 9 тыс. памятников и захоронений Великой Отечественной войны. В ее годы здесь погиб каждый четвертый, и память о кровопролитной войне в стране свято чтут. Одним из самых значимых комплексов считается «Брестская крепость-герой». В республике всегда масштабно отмечают 9 Мая. В стране проходят парад, концерты и праздничный фейерверк.

Военнослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ «Боевое братство – 2023» на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В учениях были задействованы 2,5 тыс. человек и более 500 единиц вооружений и техники Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Однако отношение к памяти Великой Отечественной значительно отличается в соседних странах — в Молдавии и на Украине. В Молдавии, по подсчетам МИД РФ, захоронено около 5,6 тыс. воинов. На Украине же цифра гораздо больше — 110 тыс. После госпереворота на Украине в 2014-м в стране началась активная борьба с памятниками, которые хоть как-то связаны с советской историей. Позже был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». После его принятия начался демонтаж мемориалов и памятников, связанных с СССР. В период с 2014-го по 2022-й на Украине было демонтировано более 2,5 тыс. памятников.

С февраля 2022 года киевский режим начал особенно активно бороться со всем, что связано с СССР. Только за последний календарный год на Украине зарегистрированы десятки случаев переноса памятников. Так, в Винницкой области были снесены надгробия с могил героев Великой Отечественной войны, после чего их транспортировали к месту, где в годы немецко-фашистской оккупации находилась ставка Гитлера «Вервольф» под Винницей. В декабре прошлого года с Аллеи городов-героев в Музее истории Украины в Киеве были сколоты с памятных знаков золотые звезды Москвы и Минска и их буквенные названия. В ноябре прошлого года сообщалось о сносе памятника советской разведчице Зое Космодемьянской в городе Белгород-Днестровский в Одесской области. В конце апреля стало известно, что власти Львова начали демонтировать памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы».

Жители Львова возлагают цветы к мемориальным плитам на Холме Славы в День Победы Фото: РИА Новости/Стрингер

Власти Молдавии тоже держат курс на отдаление от общей с РФ истории. Например, в 2024-м неизвестные демонтировали памятник с братской могилы советских солдат. Позже сообщалось, что правительство республики подготовило поправки в законы, которые позволят упростить снос памятников.

Отношение к советским захоронениям в старой Европе

Восточноевропейские нарративы о «советской оккупации», которые характерны по большей степени для Прибалтики, Польши (а теперь и Украины), постепенно усиливают свое влияние в странах Западной, Северной и Южной Европы. Ярким свидетельством этого служит резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятая в сентябре 2019 года. Шесть лет назад за документ проголосовали 535 депутатов, и он был разработан крупнейшими фракциями ЕП. В резолюции европейские политики возложили вину за развязывание Второй мировой войны не только на нацистскую Германию, но и на СССР. Кроме того, в документе утверждалось, что нацистские и коммунистические режимы «осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации», а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в «беспрецедентном историческом масштабе».

«Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно. <…> Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — комментировал в 2019 году резолюцию президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

По понятным причинам в старой Европе находится гораздо меньше советских воинских захоронений, чем в Восточной. Больше всего объектов расположено в Германии (1781), Австрии (220), Бельгии (69), Франции (51). В этих странах, где также похоронены десятки тысяч советских воинов, нет законов о декоммунизации, как, например, в Прибалтике или Польше. Для государств Западной Европы в основном характерны единичные случаи вандализма. Так, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил в интервью «Известиям», что РФ с 2024 года зафиксировала 21 такой эпизод. Москва признает, что германская сторона в целом добросовестно выполняет обязательства по межправительственному соглашению об уходе за воинскими могилами от 1992 года.

— В большинстве случаев содержание и уход [за памятниками] осуществляются очень тщательно. Я могу сказать это, в частности, о Потсдаме и его окрестностях, — заявил «Известиям» руководитель Бранденбургского общества дружбы Бернд Мук. — Подавляющее большинство населения [в Германии] осуждает вандализм.

Гарнизонное кладбище павших воинов Советской армии, построенное советом города в Дрездене Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Неоднозначная ситуация в странах Северной Европы, в частности в Финляндии, находящейся рядом с РФ. В 2022 году Хельсинки на фоне вступления в НАТО резко изменил свою политику в направлении Москвы, что, вероятно, могло отразиться на отношении общества к истории, связанной с СССР. По данным МИД РФ, в стране расположено 122 советских воинских захоронения. В посольстве России в Хельсинки на днях заявили, что в Финляндии участились случаи вандализма на советских воинских мемориалах. По словам дипломатов, в основном речь идет о сравнительно небольших повреждениях, в частности о нанесении надписей и рисунков краской. В большинстве случаев мемориалы удалось восстановить силами посольства при помощи неравнодушных соотечественников.

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.