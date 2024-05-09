«Мы противодействуем попыткам ревизии новейшей истории в Германии»

В Германии с 2023 года было зафиксировано более 20 случаев вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов , сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, последствия актов осквернения местные власти обычно оперативно устраняют , и германская сторона добросовестно выполняет межправительственное соглашение об уходе за военными могилами, подписанное 16 декабря 1992 года. Он отметил, что российская дипмиссия активно противодействует попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, используя для этого все возможные ресурсы . При этом посол обратил внимание, что у государственных органов РФ и ФРГ заморожен прямой диалог по военно-мемориальным вопросам.

«За весь 2023 год было 12 осквернений»

— В марте появилась информация о том, что неизвестные осквернили мемориал павшим советским воинам в Пренцлау на северо-западе Германии. В начале года дважды пострадало воинское захоронение в городе Пенцлин. Фиксирует ли посольство рост случаев вандализма в отношении советских памятников в ФРГ за последний год?

— К сожалению, акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в Германии периодически случаются. С начала этого года зафиксировано 10 подобных инцидентов. Для сравнения: за весь 2023-й было 12 осквернений . Их последствия, как правило, оперативно устраняются местными властями. Активно работаем в этом плане с МИД ФРГ и правоохранительными органами.

Оскверненный мемориал павшим советским воинам в Пренцлау, ФРГ, март 2024 года Фото: соцсети

— Как исполняется межправительственное соглашение об уходе за могилами воинов, подписанное 16 декабря 1992 года, и как в нынешних условиях происходит сотрудничество с Германией в области военно-мемориальной работы?

— В целом германская сторона добросовестно выполняет обязательства по упомянутому межправсоглашению. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ — а их более 4 тыс. — находятся в надлежащем состоянии , за ними осуществляется регулярный уход, по мере необходимости производится текущий ремонт.

Сотрудники российских загранучреждений регулярно совершают инспекционные выезды для контроля состояния воинских захоронений, памятников и мемориалов . На этот год в планах — посещение более чем 200 населенных пунктов. В случае выявления недостатков проводится работа с германскими властями по приведению объектов в надлежащий вид. Большую поддержку в вопросах мониторинга и ухода за захоронениями оказывают постоянно проживающие в ФРГ соотечественники.

— Какова статистика по отремонтированным советским захоронениям в ФРГ за последний год? Где проводились перезахоронения останков?

— В 2023 году проведены ремонтно-восстановительные работы на 11 захоронениях. На мемориальных плитах увековечены имена 305 советских граждан , личности которых удалось установить во время работы с архивными источниками. В этом году проведены ремонты на семи объектах. В ближайшее время ожидается завершение масштабной реконструкции с установкой мемориальных плит на советском воинском захоронении в городе Айзенхюттенштадте (Бранденбург). Там планируется увековечить имена более 3 тыс. советских военнопленных.

Германский народный союз по уходу за военными могилами на постоянной основе ведет поисковую работу в ФРГ на местах сражений, по итогам которой производятся захоронения останков советских воинов . В мае 2023 года состоялась церемония перезахоронения останков 61 красноармейца на советском воинском захоронении в городе Лебусе (Бранденбург). Еще четыре красноармейца найдены в Саксонии и захоронены в городе Ниски. Останки 74 погибших советских военнопленных погребены на советском воинском захоронении в населенном пункте Герстунген-Унтерзуле (Тюрингия).

Захоронение останков советских солдат на военном кладбище в Лесбусе Фото: Министерство обороны Российской Федерации

«Прямые контакты между государственными органами наших стран, ответственными за военно-мемориальные вопросы, «заморожены»

— Имеют ли граждане РФ сейчас возможность попасть в ФРГ для поиска мест захоронения своих родственников?

— Официальных запретов нет. К советским воинским захоронениям обеспечен свободный доступ. Препятствие в настоящий момент — крайне сложная процедура получения въездной визы , а также логистические трудности ввиду отсутствия прямого авиасообщения между нашими странами.

— Вы только что упомянули о деятельности Германского народного союза (ГНС) по уходу за военными могилами. Есть ли у РФ прямые контакты с этой организацией? Ведется ли сотрудничество профильных ведомств России и ФРГ по военно-мемориальным вопросам?

— Прямые контакты между государственными органами наших стран, ответственными за военно-мемориальные вопросы, «заморожены» по инициативе германской стороны . Посольство поддерживает рабочие контакты с профильными структурами на земельном и местном уровнях, а также с Германским народным союзом, который при необходимости подключается к решению практических вопросов. Ограничений для ГНС как уполномоченной организации в рамках межправсоглашения 1992 года на взаимодействие с профильными российскими инстанциями нет.

Праздничные мероприятия у Советского мемориала в Трептов-парке в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, Берлин, 2023 год Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

— Как в целом строится работа по сохранению исторической памяти? Какие меры предпринимает посольство России в ФРГ для того, чтобы противостоять попыткам исказить историческую правду?