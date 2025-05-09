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В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание областного правительства
Сюжет:

Два человека ранены после атаки дрона по зданию областного правительства в Белгороде

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Фото: t.me/vvgladkov
dzen
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание правительства Белгородской области ранены сотрудник Росгвардии и замгубернатора Александр Лоренц, сообщил 9 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В День Победы ВСУ ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области. Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека», — отметил он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. Сейчас пострадавший находится в госпитале, где ему оказывается медицинская помощь.

Также в момент взрыва у здания находился замгубернатора Лоренц. После того как окончилась церемония возложения цветов к Вечному огню, его осмотрели врачи. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение и акубаротравму. Чиновник продолжит лечение амбулаторно.

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Ранее днем Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал в Белгороде здание областного правительства. При этом он уточнил, что праздничные мероприятия проводятся по плану и с учетом принятых мер максимальной безопасности.

До этого, 6 мая, в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 105 БПЛА Украины. Уточнялось, что 32 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 беспилотника — над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, еще 10 были сбиты над Пензенской областью, шесть — над Белгородской областью.

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