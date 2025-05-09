Новак сообщил о продвижении в переговорах с КНР по «Силе Сибири – 2»

Россия и Китай продвинулись в обсуждениях по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», об этом 9 мая сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Подвижки есть. Даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом, да, работа там идет», — приводит слова политика ТАСС.

В Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы прибыли в том числе председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Газопровод «Сила Сибири – 2» предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из Западной Сибири.

7 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что Россия и Китай находятся на активной стадии переговоров по газопроводу «Сила Сибири – 2», однако маловероятно, что его подпишут до 9 мая. Цивилев также уточнил, что в настоящее время обсуждается в том числе вариант прохода газопровода в Китай через территорию Монголии.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 15 апреля на Евразийском нефтегазовом форуме заявил, что Китай намерен договориться с Россией о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» или увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин 21 января сообщал на переговорах с Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти, а КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.