Цивилев сообщил об активной стадии переговоров с Китаем по «Силе Сибири - 2»

Россия и Китай находятся на активной стадии переговоров по газопроводу «Сила Сибири – 2», однако маловероятно, что его подпишут до 9 мая. Об этом 7 мая сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Проработкой контракта (по «Силе Сибири – 2». — Ред.) занимаются компании. Они в активной стадии переговоров находятся, поэтому, я думаю, маловероятно, осталось один-два дня, что они успеют это сделать до 9 мая», — сказал он журналистам.

Цивилев также уточнил, что сейчас обсуждается в том числе вариант прохода газопровода в Китай через территорию Монголии.

Газопровод «Сила Сибири – 2» предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из Западной Сибири.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 15 апреля на Евразийском нефтегазовом форуме заявил, что Китай намерен договориться с Россией о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» или увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин 21 января сообщил на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти, а КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.