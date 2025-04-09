Возвести в кубы: проект «Сила Сибири – 2» могут реанимировать в ближайшее время

Американо-китайское торговое противостояние набирает обороты. Пекин не только ввел симметричный ответ на пошлины Дональда Трампа в размере 34%, но и перестал закупать американский сжиженный природный газ (СПГ) . Более того, из-за высоких тарифов Китай стал перепродавать его на мировом рынке. И это в то время, когда ЕС согласился увеличить закупку американского СПГ в обмен на смягчение пошлин. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может стать хорошим моментом для активизации работы России и КНР по проекту «Сила Сибири – 2». Как рассказали в посольстве КНР, на ПМЭФ-2025 ожидается китайская делегация на высоком уровне. Когда страны могут достигнуть соглашения о газопроводе — в материале «Известий».

Проект «Сила Сибири – 2»

Китай прекратил закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне введения «взаимных» пошлин . Согласно данным аналитической компании Kpler, отслеживающей информацию о судах, в настоящее время ни одна американская поставка не направляется в КНР. Во время первого витка торговой войны президента Дональда Трампа Китай не принимал поставки из США примерно 400 дней, до апреля 2020 года. К тому же КНР стала перепродавать американское сырье, поскольку дополнительные тарифы Пекина делают продажи в Китай невыгодными .

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По мнению экспертов, сохранение стабильного стратегического сотрудничества с Россией — один из важнейших способов смягчения рисков потенциальной торговой войны между США и Китаем .

— Напряженность между Китаем и Соединенными Штатами в вопросе повышения тарифов, похоже, усиливается. Властная и грубая тактика США не оставляет КНР иного выбора, кроме как жестко отреагировать . Кроме того, Пекин стремится обеспечить более благоприятную среду для внешней экономической политики, как показал недавний разговор между премьером Ли Цяном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Сохранение стабильного стратегического сотрудничества с Россией является одним из важнейших способов смягчения рисков потенциальной торговой войны между США и Китаем , — отметил в разговоре с «Известиями» профессор Шанхайского университета международных исследований Янг Ченг.

По его мнению, в этом контексте возобновление российско-китайского сотрудничества по газопроводу «Сила Сибири – 2» является жизнеспособным вариантом .

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— В долгосрочной перспективе такое партнерство обеспечит повышенную стабильность для устойчивого экономического развития как Китая, так и России. Однако строительство трубопровода порождает сложные вопросы, такие как определение маршрута, механизмы ценообразования и нестабильный рыночный спрос, что требует более глубоких обсуждений между обеими сторонами , — добавил собеседник редакции.

С ним согласен и заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Теоретически это хороший момент для Китая продемонстрировать самостоятельность энергетической политики и активизировать работу по «Силе Сибири – 2». Но я не уверен, что они готовы идти на дальнейшее обострение отношений с США прямо сейчас , — сказал он.

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Однако власти КНР не намерены терпеть усиливающееся давление со стороны США в результате протекционистской политики американского президента Дональда Трампа, который «идет на шантаж». Об этом сообщило министерство коммерции КНР. Как уточняется, если Вашингтон «станет настаивать на своем», Пекин будет вынужден противодействовать этому «до самого конца» .

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко полагает, что в случае если Трамп и Цзиньпин не договорятся, то Китай будет готов вернуться к российскому варианту поставок и «активно их обсуждать» .

— В силу угроз и торговых войн, конечно, предпочтительнее было бы китайским переговорщикам возобновить или ускорить переговоры по «Силе Сибири – 2», но пока никаких намеков или инсайдерской информации не было предоставлено , — добавил эксперт.

Между тем стоит напомнить, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву не только на празднование 9 Мая, но и нанесет полноценный государственный визит . В «Газпроме» отказались комментировать переговоры с китайской стороной. В государственной китайской компании CNPC не ответили на запрос «Известий».

— Также вопрос участия в ПМЭФ сейчас прорабатывается. Будет высокопоставленный чиновник, но пока неизвестно, кто возглавит делегацию . Мы придаем этому форуму большое значение, поэтому с китайской стороны будет солидная делегация. На 9 Мая также ожидается большая делегация. Будет несколько сопровождающих на высоком уровне, официальные чиновники , — сказал «Известиям» полномочный министр посольства КНР в РФ Чжан Вэй.

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Преподаватель Центра международной юридической подготовки и сотрудничества ШОС Шанхайского университета политических наук и права Цуй Хэн полагает, что на саммитах «Китай – Центральная Азия» и ШОС в этом году получится достигнуть соглашения по этому проекту .

— Переговоры по ценам на природный газ могут потребовать от обеих сторон пойти на компромиссы, — добавил эксперт.

В настоящее время трубопроводный газ в Китай поступает по газопроводу «Сила Сибири». Это совместный проект «Газпрома» и CNPC, запуск которого состоялся в декабре 2019 года . Газ поступает с месторождений Восточной Сибири и Якутии. Его экспортная мощность составляет 38 млрд кубометров в год. В 2024-м поставки составили 31 млрд кубометров. В 2025-м запланирован выход газопровода на полную мощность .

Проект «Сила Сибири – 2» должен связать газовые месторождения Ямала и Западной Сибири с Китаем через монгольскую территорию. В апреле 2025 года Монголия согласовала маршрут по своей территории . Проектная мощность газопровода — 50 млрд кубометров газа в год. Реализация газопровода «Сила Сибири – 2» сталкивается с рядом препятствий. Главная причина — отсутствие финального контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Переговоры, начатые еще в 2020 году, затягиваются из-за разногласий по цене газа. Китай настаивает на цене, близкой к субсидируемым внутренним тарифам в России, тогда как «Газпром» ориентируется на более высокие экспортные ставки .

Торговое противостояние США и Китая

КНР вслед за администрацией Дональда Трампа минфин с 10 апреля вводит пошлины в размере 34% на ввоз всех американских товаров . Мировые эксперты назвали китайский ответ серьезной эскалацией глобальной торговой войны.

И тем не менее, в ответ на пекинские тарифы, президент США пригрозил Китаю 50%-ми пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер до 8 апреля, чего КНР, конечно же, не сделала. Последнее объявление Трампа наложится на 34%-ую «взаимную» пошлину, а также на 20%-ое повышение, реализованное ранее в этом году. Это доводит совокупную тарифную ставку до 104%, тем самым фактически удваивая импортную цену любых товаров, отправляемых из Китая в США .

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— Китайские импортеры СПГ, вероятно, перейдут от идеи «мы должны попытаться перепродать американский СПГ в Европу» к идее «мы должны перепродать весь американский СПГ» из-за существенной разницы в тарифах, которые необходимо оплатить, — полагает аналитик ICIS Алекс Сиоу, его слова передает Reuters.

Согласно данным китайской таможни, в 2024 году на долю США приходилось около 5% китайского импорта СПГ .

Тем временем Европа решила увеличить закупку американского газа в обмен на смягчение тарифов Трампа . Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

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« Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта », — сказала она журналистам в Брюсселе.

По ее словам, ЕС стремится отказаться от российских энергоносителей, а США — «важный партнер в диверсификации поставок» .

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, у Евросоюза в условиях ограниченного предложения нет альтернатив поставкам из США для обеспечения даже нынешнего потребления .

Он отмечает, что суммарный спрос, включающий необходимость закачать до 70 млрд кубометров в ПХГ, лишь усугубляет зависимость. Перераспределение потоков со стороны китайского рынка на европейский будет иметь крайне ограниченный эффект (6–8 млрд куб. м) . И это будет тот же газ, произведенный в США.

— Отчасти проблемы ЕС можно было бы решить, перезапустив «Ямал – Европу» и выдав разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» . Но власти ЕС на это не пойдут, — полагает эксперт.

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В Европе между тем звучат подобные, но еле заметные призывы . Об этом, в частности, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. В ответ на введенные США пошлины она призвала к стратегической перестройке. Германия, по ее словам, должна углубить экономические отношения со странами БРИКС, освободиться от «цифровой и энергетической зависимости» от США и «снова начать получать трубопроводный газ из России» .

Однако, по словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, время для отрезвления европейских элит до сих пор не настало, несмотря на «холодный душ» от Трампа .

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— К примеру, Фридрих Мерц, который вскоре может стать новым канцлером Германии, заявил, что ФРГ увеличит долю газовой генерации, но всё равно не будет закупать газ у России. Это можно расценивать как окончательную утерю Европой политической субъектности, как полное игнорирование собственных экономических интересов. Поэтому, думаю, восстановление «Северных потоков» и возобновление функционирования газопровода «Ямал – Европа» в ближайшей перспективе маловероятно , — полагает он.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

При этом, по его словам, США в долгосрочном плане заинтересованы в увеличении поставок СПГ в Китай, поскольку этот рынок гораздо более перспективен, чем европейский .