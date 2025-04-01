Гость программы: Путин ждет Си Цзиньпина в мае

Председатель КНР Си Цзиньпин станет основным гостем России на празднованиях 80-летия Великой Победы в мае. Об этом Владимир Путин заявил 1 апреля на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится в Москве. Программа визита лидера республики будет насыщенной: она затронет не только празднование юбилея Победы, но и обсуждение двусторонней повестки, а также работу государств на международных площадках. По мнению главы МИД КНР, подготовка визита председателя Китая «идет вполне успешно», взаимные поездки лидеров смогут придать новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина. Эксперты же допускают, что Ван И приехал в Россию в целом для обсуждения международной повестки, включая украинский кризис и российско-американский диалог.

Путин и Си совершат взаимные визиты

В Москве с визитом находится глава китайского МИДа Ван И — он приехал в РФ еще 31 марта и пробудет в столице до 2 апреля. Основная рабочая программа высокопоставленного гостя из КНР прошла 1 апреля — утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а после провел ряд переговоров. В первой половине дня Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры констатировали, что отношения двух стран благодаря их лидерам Владимиру Путину и Си Цзиньпину уверенно развиваются, а личные встречи глав государств всегда придают особый импульс двустороннему партнерству. По итогам переговоров Сергей Лавров и Ван И подписали план консультаций дипведомств на 2025 год.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Центральным пунктом программы стал прием Ван И Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что лидеры России и Китая «всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации», при этом «Путин давно знает Ван И». Президент РФ попросил главу китайского МИДа передать «дружеский привет» председателю КНР Си Цзиньпину. Российский лидер также получил «самый теплый привет от давнего друга» — председателя Си Цзиньпина. Президент напомнил, что китайского лидера очень ждут в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи Фото: ТАСС/POOL/Гавриил Григоров



— Мы вместе отметим этот юбилей — и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией (Путин принял приглашение коллеги приехать в КНР на торжества в начале сентября. — Ред.). Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР. Мы подготовим хорошую, насыщенную программу. Надеюсь, что она будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит. Председатель КНР будет у нас основным гостем, — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД КНР Ван И Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Уверен, что предстоящая поездка председателя (КНР Си Цзиньпина. — Рен.) в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придаст новый импульс в развитии двусторонних отношений, — сказал Ван И.

Министр подтвердил, что подготовка к визиту председателя Си и его участию в торжествах, которые состоятся в мае, «идет вполне успешно». Владимир Путин обратил внимание: Си Цзиньпина ждет достаточно насыщенный визит. У лидеров будет возможность и поговорить о состоянии двусторонних отношений, и обсудить взаимодействие на международных площадках, среди которых прежде всего — ООН, ШОС и БРИКС, сказал президент.

Реакция Китая на попытки сближения РФ и США

Однако эксперты убеждены, что в закрытой части переговоров Ван И с Владимиром Путиным речь шла далеко не только о подготовке двусторонних визитов и развитии отношений КНР и РФ.

— Сейчас для России и Китая важно постоянно поддерживать механизм сверки часов, поскольку интенсивно развиваются события в российско-американских отношениях. Очень важный вопрос — не упустить повестку, не упустить РФ и не допустить, чтобы сближение РФ и США пошло во вред китайской стороне, — сказала «Известиям» руководитель программного направления Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

После прихода к власти в США новой администрации Дональда Трампа Москва и Вашингтон возобновили диалог по широкому кругу вопросов. 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. После этого стороны устроили серию консультаций: 18 февраля они договорились о восстановлении штатной численности дипломатического персонала в посольствах обеих стран. В конце февраля во время очередного раунда переговоров в Стамбуле делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств. 18 марта состоялся второй звонок Путина и Трампа. Сейчас же Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи», — сообщил российский министр журналистам.

У Пекина складываются непростые отношения с новой администрацией США, в частности, из-за торговых войн. Трамп еще во время своего первого президентского срока придерживался жесткой политики в отношении Китая. На этом фоне КНР внимательно следит за ходом российско-американского диалога. Китайский министр на встрече с президентом РФ констатировал, что страны должны объединить усилия для продвижения многополярного мира и демократизации международных отношений.

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И во время встречи Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон и не поддается помехам извне. Мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений, перед нами — самая широкая перспектива. Наша дружба носит не конъюнктурный характер, а долгосрочный характер, — заявил Ван И.

В целом визит Ван И в Москву — это важное напоминание Западу о том, что Россия имеет немалую дипломатическую поддержку извне в лице Китая, считает востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока МАИС СПб Кирилл Котков.

— Официальная речь Ван И доброжелательна по отношению к России. Она показывает, что между нашими странами сейчас всё хорошо, торговые и экономические отношения находятся на очень высоком уровне. Обе стороны дружественны по отношению друг к другу. Этот визит показывает, что Россия не одна. Более того, Западу не удалось за эти три года, и это надо признать успехом российской дипломатии, изолировать Россию, — сказал он «Известиям».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В 2024 году товарооборот Китая и России вырос до рекордных $245 млрд. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что страны намерены достичь $300 млрд к 2030 году.

Российская и китайская делегации, наверняка, затронули и украинское урегулирование, особенно в контексте договоренностей между РФ и США, согласно которым Москва и Киев должны прекратить удары по энергетическим объектам. Российская сторона с 18 марта выполняет соглашение. При этом министр обороны РФ Андрей Белоусов 1 апреля доложил Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория. Он привел перечень российских объектов, атакованных ВСУ. Этот документ уже отправлен госсекретарю США Марко Рубио, помощнику Дональда Трампа по нацбезопасности Майку Уолтцу и представителям России при ООН.