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Кулак дружбы: Китай остается главной угрозой и соперником США

Американская разведка выступила в конгрессе после скандала вокруг чата по Йемену
Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
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Высокопоставленные представители американской разведки рассказали Сенату США о глобальных угрозах. Главным стратегическим соперником Вашингтона остается Пекин. Американские власти опасаются, что Китай наращивает свой военный потенциал, в частности, на случай конфликта с США из-за Тайваня. Акцент делается и на противостоянии России, которая, по мнению авторов публикации, в последнее время «продемонстрировала экономическую и военную устойчивость». Подробности — в материале «Известий».

Выступление после скандала

«Китай затмил РФ как лидера в космической сфере и готов конкурировать с США за звание мирового лидера в космосе», — сообщается в докладе, который руководители американской спецслужбы представили Сенату конгресса США.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и директор ФБР Кэш Пател рассказали представителям законодательной ветви власти о главных угрозах, которые стоят перед страной.

К этому выступлению в Сенате было приковано особое внимание, поскольку оно прошло на следующий день после того, как разгорелся скандал вокруг чата по Йемену.

Йемен
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Выяснилось, что Тулси Габбард, Джон Рэтклифф и шеф Пентагона Пит Хегсет обсуждали в закрытом чате в мессенджере Signal военные удары по Йемену. По ошибке в этот чат попал главный редактор издания The Atlantic.

Выступавшие в сенате конгресса высокопоставленные представители разведки утверждали, что в секретной переписке не приводились данные, которые могли каким-то образом угрожать безопасности Соединенных Штатов.

Главные конкуренты

Авторы публикации назвали проблемы, которые создают как государственные, так и негосударственные акторы. Особый акцент делается на противостоянии Москве и Пекину, сотрудничестве России с Китаем и их отношениях с Ираном и КНДР.

Россию высокопоставленные представители американской разведки назвали значимым соперником из-за того, что она «в последние годы продемонстрировала военную и экономическую устойчивость».

В докладе также отмечается, что у РФ есть «крупнейший и наиболее разнообразный запас ядерного оружия» и при худшем сценарии Москва «может нанести катастрофический ущерб» США. Авторы документа также подчеркивают, что из-за больших инвестиций в российский оборонный сектор армия РФ «представляет постоянную угрозу американской нацбезопасности».

Искандер
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Помимо этого, американские власти обратили внимание на большие возможности России в области ИИ и киберпространстве.

«Россия, несмотря на борьбу с долгосрочными проблемами, такими как коррупция, рождаемость и качество войск, сохраняет импульс развития», — говорится в публикации.

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Однако главное место в докладе уделяется конкуренции именно с Китаем. В документе сообщается, что наиболее мощную и всеобъемлющую угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов представляет КНР. Помимо этого, страна стремится стать ведущей мировой экономической державой, потеснив с этого места США.

Авторы доклада пришли к выводу, что КНР наращивает свой военный потенциал, в частности, это делается на случай конфликта с США из-за Тайваня.

Военные КНР
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Американская разведка также утверждает, что Пекин стремится к расширению присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимаясь развертыванием гиперзвукового оружия, современных подводных лодок и малозаметных самолетов.

Помимо этого, в публикации сообщается, что КНР развивает оборонные возможности в космическом и киберпространстве, наращивая при этом арсенал ядерного оружия. Пекин также стремится к соперничеству с США в сфере ИИ и производстве полупроводников.

В Вашингтоне при этом признают, что Китай настроен на «развитие и поддержание связей с США» при администрации Дональда Трампа «для предотвращения конфликта и продвижения своих интересов».

Что думают эксперты

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что «необходимо смотреть на конкретные измерения двусторонних отношений».

— По некоторым из них возможны договоренности. Я допускаю, что Дональд Трамп действительно заинтересован в том, чтобы заключить какую-то приемлемую торговую сделку, поскольку экспорт Китая в США значителен. И уход КНР с американских рынков будет иметь серьезные негативные последствия для американского потребителя, — считает политолог.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

По его мнению, это минимум несколько тысяч долларов в год для каждого домохозяйства.

— Так что здесь возможны компромиссы и, наверное, работа, если не началась, то в ближайшем будущем начнется по поиску какого-то общего знаменателя. Но есть сферы, в которых такие компромиссы, скорее всего, невозможны. Например, высокие технологии, — пояснил Кортунов.

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Специалист считает, что Америка «едва ли вернется к сотрудничеству в чувствительных для США и Китая областях». Это искусственный интеллект, современные микропроцессоры, квантовые компьютеры или другие технологии того же уровня.

— Поэтому, скорее всего, будут попытки — возможно, даже успешные — достичь договоренности в других областях, — говорит аналитик.

Контейнеры
Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» отметил, что администрация США уже развязала экономическую войну в отношении Китая.

— Трамп ввел 10-процентные тарифы на китайскую продукцию, а потом повысил до 20%. В дальнейшем может произойти эскалация противоречий, причем положение у сторон асимметричное: американцам проще бить китайцев тарифами, а у КНР более ограниченные для этого возможности, потому что китайский экспорт в США превышает американский экспорт в Китай в несколько раз, — рассказал он.

По мнению специалиста, у КНР есть, несомненно, хорошо продуманный план того, что они хотят сделать в ответ на тарифные меры правительства США.

— Власти КНР не принимают решения эмоционально. Они всё просчитывают и действуют систематически, — уверен аналитик.

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