Дружеская остановка: зачем Шойгу экстренно полетел к Си

Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Шойгу 28 февраля прибыл с рабочим визитом в столицу КНР — это уже вторая его поездка в республику за последние три месяца. Большая часть встречи проходила за закрытыми дверьми. Сейчас помимо развития двусторонних отношений основной темой российско-китайского диалога остается ситуация вокруг Украины. Серьезные коррективы в обстановку на международной арене вносят и первые контакты между РФ и США. О том, как в Пекине реагируют на новые реалии, — в материале «Известий».

Шойгу встретился с Си Цзиньпином

28 февраля в китайскую столицу с рабочим визитом прибыл Сергей Шойгу. Его встретили российские дипломаты, включая посла РФ в КНР Игоря Маргулова. Со стороны Китая — помощник министра иностранных дел Лю Бинь.

Эта поездка заранее не анонсировалась и была организована в самые кратчайшие сроки. На это обратил внимание Шойгу в начале переговоров с главой МИД КНР Ван И. Он поблагодарил китайскую сторону за быструю организацию визита. По его словам, это свидетельствует об особом характере двустороннего диалога. Министр иностранных дел Китая, в свою очередь, подчеркнул важность победы над нацистской Германией 80 лет назад и назвал 2025 год знаковым как в истории стран, так и в истории российско-китайских отношений. Напомним, Си Цзиньпин намерен посетить Москву 9 мая. Владимир Путин планирует поехать в Китай в сентябре в привязке к годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

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«В эти военные годы Китай и Россия, Европа и Азия понесли огромные потери. И внесли исторический вклад в победу. Поэтому наши страны, как основные победительницы Второй мировой войны и постоянные члены Совбеза ООН, должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду. Мы должны поддержать мир во всем мире и содействовать развитию нашей планеты», — сказал глава МИД КНР.

После переговоров Сергей Шойгу и Ван И провели рабочий обед. Потом секретарь российского Совбеза направился на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в Доме народных собраний. Шойгу передал теплый привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Он отметил: российская сторона высоко ценит сложившиеся между странами доверительные и дружеские отношения. По словам секретаря Совбеза, президент РФ держит на контроле реализацию достигнутых с китайским главой договоренностей по широкому кругу вопросов.

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«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Наше сотрудничество не направлено против других стран и образец отношений между двумя великими державами мира. Оно основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии. Мы чрезвычайно дорожим достигнутыми договоренностями и нацелены на их углубление», — сказал Шойгу.

Россия и Китай активно развивают политические и экономические связи. По итогам 2024 года их товарооборот, согласно китайской статистике, увеличился на 1,9% и составил почти $245 млрд. Это исторический рекорд в экономическом взаимодействии двух стран. Экспорт товаров из РФ в Китай за год практически не изменился — $129,32 млрд. Поставки из КНР в Россию увеличились на 4,1% — до $115,49 млрд. Кроме того, РФ вышла на первое место по экспорту в Китай природного газа — речь идет о трубопроводном и СПГ. Страны активно сотрудничают по линии ООН, ШОС и БРИКС.

Украинский кризис и диалог с США

Визит Шойгу в Пекин состоялся после телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина, который лидеры провели 24 февраля. Глава РФ в тот день, согласно сообщениям Кремля, проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. Китайская сторона выразила поддержку начавшемуся диалогу РФ и США, а также готовность содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Вполне вероятно, что эти вопросы обсуждались и на встрече Шойгу с китайским руководством. Пекин с начала СВО регулярно призывает к мирному урегулированию конфликта. Вместе с Бразилией Китай в прошлом году создал площадку «Друзья мира», чтобы способствовать завершению боевых действий в восточной части Европы.

— Китаю не нужны горячие точки в зонах его внимания: он заинтересован в стабильности международной обстановки и, соответственно, в сохранности цепочек производства и поставок, а также в расширении торгово-экономических связей не только с Россией, но и с Украиной, — пояснила «Известиям» ведущий научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» ИКСА РАН Елена Сафронова.

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Изначально многие предполагали, что посредником в украинском урегулировании станет как раз КНР.

— Роль медиатора весьма почетна, и Китай, думается, принял бы ее, была бы она ему предложена. К тому же он получил очень удачный опыт посредничества в восстановлении дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном в 2023 году. Однако это маловероятно, так как западные покровители Киева просто этого не допустят. Сейчас Пекин готов поддержать дальнейшие процессы по урегулированию, — заметила эксперт.

Впрочем, пока нет ясности, в какой стране пройдут потенциальные переговоры по украинскому урегулированию. Сейчас российско-американский диалог ведется в двух странах. После телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом в феврале прошли две встречи между российской и американской делегациями — одна в Саудовской Аравии, другая — 27 февраля — в Турции.

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— КНР очень внимательно отслеживает ход российско-американских переговоров. Россия — тот ключевой глобальный партнер Китая, который тоже заинтересован в размывании американского диктата в международной жизни, — добавила Елена Сафронова.

Директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований Ли Синь полагает, что Дональд Трамп может попытаться вбить клин в отношения между Москвой и Пекином, поскольку заинтересован в сдерживании КНР. Трамп еще в свой первый президентский срок придерживался жесткой линии относительно Китая.

После возвращения в Белый дом он объявил дополнительные пошлины для китайских товаров в размере 10%. Сейчас против КНР уже и так действуют 10-процентные американские тарифы. Однако Россия в случае потепления с американцами не повернется к Китаю спиной, уверен он. По словам специалиста, обе страны активно выступают за формирование многополярного мира, государства объединяют тесные гуманитарные и экономические связи — это можно считать гарантией того, что ни Китай, ни Россия не пойдут на конфронтацию друг с другом ради нормализации диалога с Вашингтоном. Более того, тесные связи Москвы и Пекина предполагают, что РФ и КНР будут регулярно сверять часы по украинскому урегулированию.