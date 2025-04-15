Посол КНР заявил о плане договориться с РФ о росте закупок газа в 2025 году
Китай намерен договориться с Россией о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» или увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году. Об этом 15 апреля заявил журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на полях Евразийского нефтегазового форума.
«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод — и он переполнен. Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый [газопровод]. Это дороговато», — приводит его слова «Интерфакс».
Посол КНР добавил, что поэтому Китай намерен договориться о транзитном маршруте через Монголию или об увеличении поставок СПГ.
Глава МИД КНР Ван И 14 февраля сообщил, что Китай закупает газ у России для того, чтобы удовлетворить потребности китайского народа. Он подчеркнул, что ни одна другая страна не сможет поставлять достаточное количество газа.
Президент РФ Владимир Путин 21 января сообщил на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти. КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.