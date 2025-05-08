«Росатом» обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что на данный момент идет отработка 7–8-летнего цикла, передает телеканал «Известия». Скоро «Росатом» перейдет к следующему этапу в заключении договоренностей. АЭС «Тяньвань» — самый крупный проект экономического сотрудничества между РФ и КНР. Лихачев отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с КНР в ядерной отрасли. Кроме того, «Росатом» продвинулся в обсуждении проектов малых АЭС с Мьянмой и Киргизией.

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