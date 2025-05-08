МИД Германии разместил пост на русском языке по случаю 80-летия Победы

Министерство иностранных дел Германии 8 мая в соцсети X (бывш. Twitter) разместило пост на русском языке по случаю 80-летнего окончания Второй мировой войны.

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что своей свободой ФРГ обязана огромным жертвам, принесенным странами-союзницами.

Кроме того, там отметили, что историческая ответственность современной Германии за «цивилизационный разлом» обязывает ФРГ стоять на защите мира в Европе, пишет «Газета.Ru».

Накануне празднования Дня Победы в Москву прибыли представители ряда государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич, лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.