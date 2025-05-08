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Мэр Москвы принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

«Сегодня, склонив головы у Вечного огня, мы отдаем дань памяти тем, чьи имена навсегда остались в летописи Победы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, это мероприятие — «не просто традиция или ритуал, а способ выразить глубочайшее уважение тем, кто подарил нам мир».

В этом году 9 мая отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Как заявил в конце апреля президент России Владимир Путин, этот день является особым праздником для всей страны.

«День Победы и всё, что происходило во времена Второй мировой войны и, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, — это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа», — заявил глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание.Первые».

Путин, в частности, подчеркнул, что правильно определить будущее РФ можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ. Президент также отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о Великой Отечественной войне будущим поколениям.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены почти 30 мировых лидеров и официальные представители многих стран мира. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня».

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