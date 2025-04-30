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Путин назвал День Победы особым праздником для всей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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День Победы является особым праздником для всей России. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«День Победы и всё, что происходило во времена Второй мировой войны и, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, — это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа», — заявил он на встрече с участниками просветительского марафона «Знание.Первые».

Он в том числе отметил роль РСФСР в победе, отметив, что в ходе боевых действий страна потеряла около 70% населения. По его словам, участники Великой Отечественной войны (ВОВ), защитники Родины совершили и до сих пор продолжают совершать подвиг.

Глава государства подчеркнул, что правильно определить будущее РФ можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.

Кроме того, Путин отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Он в том числе подчеркнул важность уметь правильно, искренне и пронзительно доносить информацию предыдущих десятилетий.

Общество знающих: лекция Путина станет главной на марафоне «Знание. Первые»
В стартовый день просветительское мероприятие посетили более 10 тыс. молодых людей

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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