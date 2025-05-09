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Грандиозный салют в Москве на 9 Мая: во сколько сегодня, смотровые площадки

Москвичам рассказали, во сколько начнется салют 9 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пятницу, 9 мая, в Москве состоится грандиозное празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Завершится торжество традиционным праздничным салютом. «Известия» рассказывают, во сколько начнется фейерверк и откуда будет лучше всего видно красочное шоу.

Праздничный салют каждый год начинается в одно и то же время — 22:00 мск, не станет исключением и 2025 год. Любоваться цветными огнями в небе москвичи и гости столицы смогут на протяжении 10 минут.

Фейерверк запускают в нескольких точках Москвы, чтобы все жители города смогли насладиться праздником в комфортных и безопасных условиях. Самое масштабное шоу пройдет на Поклонной горе. Смотреть его удобнее всего на площадке Парка Победы. Несколько точек запуска салюта также организуют на ВДНХ.

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Обзорные точки появятся и в других локациях. В ЦАО это Парк Горького, Лужнецкая набережная и сад «Эрмитаж». В ЮЗАО — Парк 50-летия Октября и улица Адмирала Лазарева в Южном Бутово. В СЗАО — парки «Митино» и «Северное Тушино». В ВАО — Измайловский парк и парк «Сокольники», в ЮВАО — парк «Кузьминки». В ЮАО — набережная Москвы реки на улице Борисовские Пруды, а в ЗелАО — Парк Победы.

Полный список мест рекомендуется уточнять на сайте мэра Москвы или в социальных сетях административных округов столицы.

Ранее «Известия» поделились душевными поздравлениями и стихами с Днем Победы.

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