Грандиозный салют в Москве на 9 Мая: во сколько сегодня, смотровые площадки
В пятницу, 9 мая, в Москве состоится грандиозное празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Завершится торжество традиционным праздничным салютом. «Известия» рассказывают, во сколько начнется фейерверк и откуда будет лучше всего видно красочное шоу.
Праздничный салют каждый год начинается в одно и то же время — 22:00 мск, не станет исключением и 2025 год. Любоваться цветными огнями в небе москвичи и гости столицы смогут на протяжении 10 минут.
Фейерверк запускают в нескольких точках Москвы, чтобы все жители города смогли насладиться праздником в комфортных и безопасных условиях. Самое масштабное шоу пройдет на Поклонной горе. Смотреть его удобнее всего на площадке Парка Победы. Несколько точек запуска салюта также организуют на ВДНХ.
Обзорные точки появятся и в других локациях. В ЦАО это Парк Горького, Лужнецкая набережная и сад «Эрмитаж». В ЮЗАО — Парк 50-летия Октября и улица Адмирала Лазарева в Южном Бутово. В СЗАО — парки «Митино» и «Северное Тушино». В ВАО — Измайловский парк и парк «Сокольники», в ЮВАО — парк «Кузьминки». В ЮАО — набережная Москвы реки на улице Борисовские Пруды, а в ЗелАО — Парк Победы.
Полный список мест рекомендуется уточнять на сайте мэра Москвы или в социальных сетях административных округов столицы.
Ранее «Известия» поделились душевными поздравлениями и стихами с Днем Победы.