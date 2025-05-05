С 9 Мая: стихи до слез, душевные поздравления в прозе

Ежегодно 9 мая россияне отмечают один из самых важных праздников в году — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году отмечается 80-я годовщина этой значимой даты. «Известия» подготовили душевные поздравления, стихи к Дню Победы, а также открытки, созданные с помощью ИИ.

Душевные поздравления своими словами с Днем Победы – 2025

В ночь с 8 на 9 мая в немецком городке Карлсхорст близ Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, положивший конец самому жестокому и кровопролитному военному конфликту в истории. Ночью 9 мая диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР Юрий Левитан объявил советским гражданам о долгожданной Победе. Несмотря на поздний час, страна не спала — люди выходили на улицы, чтобы отпраздновать, повсюду раздавались поздравления и радостные возгласы. Почти сразу 9 Мая стало красным днем календаря.

День Победы — всенародный праздник, не теряющий значимости и актуальности. Поздравить с ним можно всех: родных, друзей, коллег, знакомых. Вот несколько примеров:

«Поздравляю с Днем Великой Победы! Желаю вам мирных дней, спокойных ночей, бескрайнего, чистого неба, счастливого детского смеха, тишины, не омраченной тревожными мыслями и скорбью. Пусть память о подвиге людей, своими руками выковавших Победу, живет в веках, а благодарность не угасает в сердцах потомков!»

80 лет Великой Победы: картинка с надписью

«С 9 Мая, с Днем Победы! Желаю помнить об истории своей страны, гордиться подвигами предков и с благодарностью принимать настоящее, которое они для нас сохранили. Пусть горькие уроки прошлого станут основой для светлого будущего, в котором не будет места смогу войны и тяжести утрат!»

«С Днем Победы, мои дорогие! Желаю, чтобы у нас, как в песне, всегда было солнце, всегда было небо, всегда были наши близкие и вы сами. Пусть Великая Победа вдохновляет на добрые поступки, любовь к Родине и верность своим идеалам!»

«В День Победы желаю вам ценить мирную и благополучную жизнь, дорожить близкими и помнить о тех, кто без остатка посвятил себя защите Родины. Пусть добро, справедливость и человечность всегда побеждают, а грядущее несет лишь надежду и радость!»

Официальные поздравления с 9 Мая – 2025

В День Победы по всей России проходят митинги, памятные акции, встречи с ветеранами, концерты, выставки и флешмобы. Торжественные речи звучат в школах, университетах, государственных учреждениях, в офисах и на предприятиях. Вот несколько примеров официальных поздравлений с 9 Мая:

«Поздравляем с 80-летием Великой Победы! Сегодня мы с благодарностью и гордостью вспоминаем всех, кто внес свой вклад в разгром нацистской Германии: военнослужащих, врачей, работников заводов и фабрик, тружеников тыла, простых граждан, вставших на защиту своей земли. Мы говорим спасибо ветеранам и отдаем дань уважения погибшим. Их подвиги не канули в Лету, они стали частью нашего счастливого будущего. Пусть небо над нами впредь остается ясным, а наши дети живут в безопасном и благополучном мире. С праздником, с 9 Мая!»

«День Победы — 9 Мая — важнейший праздник нашей страны. Он напоминает о главном: о том, что даже самые страшные враги и самые тяжелые испытания не могут сломить нас, когда мы вместе. Пусть в этот знаменательный день наше единство станет еще крепче, а любовь к Отечеству даст силы на новые свершения и победы!»

Красивая открытка с поздравлением в прозе с Днем Победы

«Поздравляем с 9 Мая, с великим праздником Победы! В этот день советский народ не просто разгромил захватчиков, он отстоял свое право на мирную и свободную жизнь. Нам, потомкам героев, досталась святая обязанность — сохранить и приумножить то, что они сумели для нас защитить. Желаем вам с гордостью нести сквозь года память о Победе и с радостью трудиться ради общего будущего!»

«Поздравляю с 9 Мая! Сегодня, как и 80 лет назад, мы с радостью приветствуем Великую Победу и с горечью вспоминаем о тех, кто не вернулся из боя. Пусть их подвиги никогда не будут забыты, а их самоотверженность и любовь к Родине станут примером для следующих поколений. Желаю вам гордиться своими предками, своей страной!»

Короткие поздравления в прозе с Днем Победы

«С Днем Победы! Желаю вам всегда помнить май 1945 года, подаривший нам мир, свободу и надежду. Пусть небо будет чистым, а жизнь — благополучной!»

«Поздравляю с Днем Победы! Пусть вечный огонь памяти не гаснет в ваших сердцах. Мира, счастья и благополучия!»

«С 9 Мая, с Днем Победы! Пусть гром праздничных салютов подарит радость и наполнит сердце гордостью за бравых защитников Отечества, подаривших нам мирную жизнь!»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Поздравление своими словами с 9 Мая на картинке

«С Днем Великой Победы! Пусть на всей Земле царят мир и процветание, а наши дети растут счастливыми и беззаботными!»

«С Днем Победы! Желаю добра, любви, свободы, ясного, мирного неба. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы, а жизненный путь не омрачают войны, катастрофы и горести!»

«В День Великой Победы желаем вам мира во всем: в душе, в семье, на работе и в отношениях с окружающими. Пусть слава героев, отстоявших наше Отечество, ведет вас вперед и служит примером для будущих поколений!»

Стихи до слез с днем Великой Победы

«Спасибо за жизнь и свободу,

Спасибо за солнечный май!

Ты честь всей стране и народу,

Стоявшему насмерть, отдай!

В тени обелиска священной

Склонись и прочти имена.

Запомни их — память бесценна

О тех, кем Земля спасена.

И пусть по-над ней День Победы

Ликующей песней звенит.

Спасибо за подвиг ваш, деды.

Мы помним! Никто не забыт!»

Короткий трогательный стих на открытке к 9 Мая 2025 года

«Здесь когда-то гремели бои,

Здесь взрывалось и плакало небо.

Помнишь, Родина, дети твои

Здесь тебя защищали свирепо?

А теперь здесь поют соловьи,

Май расцвел, как весенние вишни,

Назови же их всех, назови,

Тех, кто в камне застыл неподвижно.

У ног статуи море цветов,

День Победы гвоздикой алеет

В честь солдат, деревень, городов —

Всех, чей подвиг вовек не тускнеет».

Короткий трогательный стих на 9 мая 2025 года

«В День великой и славной Победы

Шумный мир ненадолго замрет,

Тишина с метрономом в дуэте

Павшим гимн за минуту споет.

Мы вас помним, Отчизны герои,

Мы вас помним, Победы сыны!

Пусть и впредь будут ваши потомки

Видеть ночью спокойные сны».

Стихи до слез с Днем Победы на поздравительной открытке

«С каждым годом все медленней шаг

Ветеранов, Победу ковавших,

Тех, кто видел, как грозен был враг,

И в лицо знал товарищей павших.

Но их подвиг не меркнет в веках,

Путь в грядущее нам озаряя.

Солнце снова горит в орденах,

Не забыть нам Девятое Мая!»

Ранее «Известия» поделились душевными открытками с Днем Победы.