Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на рост товарооборота РФ и Монголии на четверть с начала 2025 года
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
Перед отправкой «Поезда Победы» на вокзале Курска прошел торжественный митинг
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Путин отметил вклад Кубы в дело борьбы с нацизмом
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

Военный эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Военный эксперт Литовкин: ядерная война между Индией и Пакистаном не начнется
0
EN
Фото: Global Look Press/Sajjad
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ядерная война между Индией и Пакистаном не начнется. Таким мнением 7 мая с «Известиями» поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, что ядерная война между ними не начнется, а конфликт <…> у них со времен обретения независимости», — сказал он.

Кроме того, эксперт оценил военный и ядерный потенциал двух стран.

«Потенциал у Индии и Пакистана примерно одинаковый. И количество ядерных боезарядов тоже примерно одинаковое — 170–180 примерно боеголовок у той и другой стороны», — сказал Литовкин.

Военный эксперт допустил, что постепенно обострение ситуации между странами пойдет на спад. Также он предположил, что конфликт может быть решен с помощью других стран, а также обращения в Совет Безопасности (СБ) ООН.

«Всё-таки для Пакистана перекрытие Инда (Нью-Дели приостановил договор о водах реки Инд. — Ред.) — это очень существенный момент. Воды (у Пакистана. — Ред.) не будет», — сказал полковник в отставке.

Также он напомнил, что, по данным пакистанских СМИ, Индия потеряла пять боевых самолетов, в числе которых были и два дорогих французских самолета Rafale.

Виток высокого напряжения: конфликт Индии и Пакистана перешел в боевую фазу
«Известия» выяснили, одобряют ли жители самой многочисленной страны в мире решение своих властей и во что может вылиться эскалация

Вооруженные силы Индии 7 мая осуществили операцию «Синдур», в ходе которой было нанесено девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия. По данным местного телеканала Samaa, военно-воздушные силы страны сбили три индийских истребителя, в их числе оказались два самолета Rafale.

По данным Geo News, в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025