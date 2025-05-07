Военный эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Ядерная война между Индией и Пакистаном не начнется. Таким мнением 7 мая с «Известиями» поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, что ядерная война между ними не начнется, а конфликт <…> у них со времен обретения независимости», — сказал он.

Кроме того, эксперт оценил военный и ядерный потенциал двух стран.

«Потенциал у Индии и Пакистана примерно одинаковый. И количество ядерных боезарядов тоже примерно одинаковое — 170–180 примерно боеголовок у той и другой стороны», — сказал Литовкин.

Военный эксперт допустил, что постепенно обострение ситуации между странами пойдет на спад. Также он предположил, что конфликт может быть решен с помощью других стран, а также обращения в Совет Безопасности (СБ) ООН.

«Всё-таки для Пакистана перекрытие Инда (Нью-Дели приостановил договор о водах реки Инд. — Ред.) — это очень существенный момент. Воды (у Пакистана. — Ред.) не будет», — сказал полковник в отставке.

Также он напомнил, что, по данным пакистанских СМИ, Индия потеряла пять боевых самолетов, в числе которых были и два дорогих французских самолета Rafale.

Вооруженные силы Индии 7 мая осуществили операцию «Синдур», в ходе которой было нанесено девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия. По данным местного телеканала Samaa, военно-воздушные силы страны сбили три индийских истребителя, в их числе оказались два самолета Rafale.

По данным Geo News, в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.