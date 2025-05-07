Возложивший цветы к памятнику раненый боец СВО примет участие в «Бессмертном полку»

Раненый боец специальной военной операции (СВО) Сидам Николаев, который стал известен в Сети после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, примет участие в акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал «Известиям» 7 мая .

«Бессмертный полк», знаете, никогда не будет забыт, и для меня это очень важно — принять участие в «Бессмертном полку», отдать нашим дедам честь и память», — поделился он.

По его словам, сейчас в зоне СВО россияне тоже сражаются и побеждают фашизм, как в 1941–1945 годах.

«[Страна] была охвачена оккупантами фашистскими, и весь советский народ встал на борьбу с фашизмом. Сейчас то же самое происходит. Мы искореним этот фашизм», — сказал Николаев.

Видеозапись с бойцом СВО распространилась в Сети в январе 2025-го. На ней он возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Из-за травм ветеран спецоперации не устоял на ногах — его подняли караульные.