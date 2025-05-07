Одним из главных событий весны в российском футболе стало увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Он проработал во главе бело-голубых почти два года. В первый сезон ему удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, команда под его руководством едва не выиграла национальное первенство впервые с 1976 года — перед последним туром ее устраивала выездная ничья с «Краснодаром», но поражение в этой игре (0:1) лишило динамовцев трофея.

В нынешнем сезоне они выступали очень нестабильно. На момент увольнения чешского специалиста команда шла на пятом месте. А поводом для его отставки стал вылет из Кубка России по итогам дерби с московским «Спартаком» (1:2). Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен ассистировавший Личке Ролан Гусев. В первом матче под его руководством бело-голубые выиграли в гостях у самарских «Крыльев Советов» (3:1) и теперь всего на два очка отстают от третьего места.

В интервью «Известиям» председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил выбор такого момента для отставки главного тренера, прокомментировал удаление полузащитника Хорхе Карраскаля в матче с «Крыльями» и поделился мнением о сверхрезультативном выступлении нынешней весной Ярослава Гладышева, забившего шесть голов в последних четырех матчах.

— Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?

— Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата.

— Повлияла ли на решение об отставке резонансная фраза Лички после поражения в Кубке от «Спартака», когда, отвечая на вопрос о возможном увольнении, он сказал: «Если примут решение, что я не нужен клубу, то поеду домой в Прагу, где 22 градуса тепла, а здесь холодно. Я не расстроюсь»?

— Мне это сложно комментировать. Мы стараемся не поддаваться эмоциям и смотрим на более фундаментальные факторы, такие как качество футбола и результат.

— Личка мог сохранить пост и добиться продления контракта по окончании сезона при победе в Кубке и завоевании медали чемпионата?

— На этот сезон у клуба была задача — Кубок России и место в чемпионате как можно выше, но обязательно в тройке. Мы ориентируемся на то, что вся команда — и футболисты, и тренерский штаб — должны достигать этого результата.

— Вы отмечали высокую самоотдачу команды в матче против «Крыльев Советов». Были ли вопросы по самоотдаче в последних играх при Личке?

— Показалось, что команда в последних играх отдавалась футболу. Но, к сожалению, нам постоянно чего-то не хватало для того, чтобы достичь положительного результата. Возможно, не хватало определенного эмоционального заряда.

— Нет ощущения, что за этот сезон всё «Динамо», включая команду, тренеров и руководство, не смогло до конца избавиться от эмоциональных последствий упущенного год назад чемпионства?

— Да, это был очень тяжелый момент. Такой рубец, который у всех остался на сердце. И, возможно, вы правы.

— Нужен ли тренерскому штабу или руководству «Динамо» жесткий разговор с Хорхе Карраскалем, при счете 1:1 в матче с «Крыльями» получившим на ровном месте удаление и поставившим команду в непростую ситуацию?

— В раздевалке после матча Хорхе извинился перед командой и тренерами. И мы это принимаем. При этом у нас есть сомнения, что за такое нарушение нужно удалять игрока.

— Уже ищите нового главного тренера?

— Следите за нашими клубными медиаисточниками — и всё узнаете после окончания этого сезона.

— Есть ли доверие к спортивному директору клуба Желько Бувачу?

— Есть.

— С чем связываете высокую результативность Ярослава Гладышева нынешней весной?

— Я в первую очередь связываю это с тем, что Ярослав — суперталантливый футболист. Мы это знали давно. Еще когда он выступал в академии «Динамо» и за «Динамо-2». Наверно, ему понадобилось больше времени, чтобы ментально возмужать и показывать тот футбол, который он показывает нынешней весной. Ему исполнилось 22 года в день матча с «Крыльями». Я хочу поздравить его с днем рождения, пожелать ему запомнить эту игру и предыдущие. И делать всё так же, как в этих играх, только чуточку лучше, жестче и агрессивнее. Если у него это получится, то у нас будет один из лучших футболистов российской национальной сборной.

— На днях прошла информация, что Антон Шунин скоро объявит о завершении карьеры игрока и клуб на матче с «Акроном» организует специальную церемонию прощания вашего бывшего вратаря с болельщиками. Со своей стороны можете подвести итоги сотрудничества с ним?

— Мы много раз говорили, что Антон Шунин — очень важный футболист для футбольного клуба «Динамо» Москва. Он всю свою карьеру посвятил клубу. Хотим, чтобы, заканчивая свою карьеру, Антон попрощался с болельщиками, которые его любят. И желаем ему в дальнейшем всего самого доброго, реализации всех его планов. Если они будут связаны с клубом, то в этом направлении тоже желаем, чтобы его планы были реализованы.