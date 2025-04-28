Армейская выправка: как ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки

Победа ЦСКА в московском дерби над «Спартаком» (2:1) существенно изменила ситуацию в борьбе за медали чемпионата России по футболу. По итогам 26-го тура армейцы вошли в первую тройку, выбив оттуда спартаковцев. И это играет на руку лидирующему «Краснодару», который увеличил свой отрыв от конкурентов. В первую очередь от идущего вторым петербургского «Зенита» благодаря собственной выездной победе над махачкалинским «Динамо» (3:2), а также осечке «Зенита» в гостевой игре с московским «Динамо» (1:1). Теперь «Краснодар» должен победить в трех из четырех оставшихся матчей, чтобы впервые в истории стать чемпионом страны.

«Спартак» – ЦСКА

После семиматчевой победной серии «Спартака» в конце прошлого года многие стали считать красно-белых фаворитами чемпионской гонки. Но весной они резко затормозили. Сначала была непростая домашняя победа над шедшим на последнем месте «Оренбургом» (2:0), потом выездное поражение от казанского «Рубина» (1:2). Далее случилась яркая победа дома над своим прямым конкурентом «Зенитом» (2:1). Казалось, она демонстрирует, что подопечные Деяна Станковича сохранили свою чемпионскую поступь.

Но в следующих четырех турах случились еще две осечки — ничья в гостях с грозненским «Ахматом» (0:0) и домашнее поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2). Да и в 25-м туре спартаковцы с трудом вырвали победу в гостях над тольяттинским «Акроном» благодаря пенальти на последних минутах матча. При этом красно-белые проигрывали 0:2 по ходу встречи.

Многое должно было решить дерби с ЦСКА, который после зимней паузы ни разу не проигрывал. Армейцы за восемь весенних туров в чемпионате одержали шесть побед при двух ничьих.

В дерби большую часть матча территориальное преимущество было у «Спартака», но он пропустил после навеса с углового в конце первого тайма — отличился Сауль Гуарирапа. После перерыва красно-белые сделали всё, чтобы спастись от поражения. И почти добились этого, когда в концовке встречи Эсекьель Барко сравнял счет с пенальти. Но уже в следующей атаке подопечные Марко Николича вырвали победу за счет гола Кристиана Бистровича. «Спартак» скатывается на четвертое место и отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

— «Спартак» выдал неплохой матч, хорошо двигался, но зачем-то слишком увлекался атаками через фланги и навесами в чужую штрафную, что странно, поскольку защитники ЦСКА на полторы-две головы выше ростом атакующих игроков красно-белых, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Всё это лишний раз доказывает, что Николич как тренер поинтереснее и мастеровитее, чем Станкович. Марко грамотно своих игроков расставил, понимая, что «Спартак» будет лезть вперед, и полностью отдав ему инициативу. ЦСКА пытался играть на контратаках, не очень красиво — в стиле «выбил — побежал». Но делал это качественно и быстро, за счет скорости своих молодых ребят. В итоге первый гол был забит со стандарта, а вот второй победный мяч получилось забить именно за счет этой быстроты, когда «Спартак» начал праздновать свой реализованный пенальти и радоваться, что еще в игре.

По мнению эксперта, «Спартак» уже фактически лишился шансов на чемпионство. И его весенний кризис случился из-за эйфории после победной серии, которая длилась с середины октября по середину марта.

— Все эти дифирамбы, медные трубы, которые начинаются при каждом удачном выступлении «Спартака», при каждой его удачной серии, как в конце прошлого года, в очередной раз не довели до добра, — добавил Червиченко. — Опять все начали распевать песни про практически полученное красно-белыми чемпионство, про то, что в «Спартаке» все самые великие, — это играет злую шутку. В восприятии игроков и тренера всё должно случиться именно так. Когда этого не происходит, начинается крушение великих надежд и, как следствие, апатия, которая может продлиться до конца сезона. Не исключаю, что «Спартак» теперь может скатиться вообще на пятое место. Потому что про чемпионство можно забыть. Теперь шансы на успех остаются только в Кубке, но даже если они сосредоточатся на нем, в голове всё равно подспудно будет сидеть негатив от провала в чемпионате, из-за чего начнется нервяк и в Кубке.

ЦСКА благодаря победе в дерби теперь третий и отстает от «Краснодара» на семь очков. Интересно, что армейцам через тур еще предстоит играть дома с лидером.

— Очень рады одержать такую победу, тем более для меня это первая победа в дерби над «Спартаком» за три сезона игры в ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник армейцев Милан Гайич. — За счет чего в этот раз удалось выиграть? За счет того, что больше забили. Если серьезно, то мы всегда хотим выиграть дерби, но не всегда получается. Причем иногда не получается в играх, где мы гораздо лучше «Спартака». Например, в прошлом сезоне, когда я забил два гола, мы пропустили в конце на 97-й минуте от Хесуса Медины и сыграли вничью (2:2). Здорово, что теперь удалось в конце, наоборот, забить после пропущенного с пенальти гола. Где-то удача была на нашей стороне, но в целом считаю, что мы хорошо играли и заслужили победу. Верим ли мы, что можем побороться за чемпионство? Не знаю, нам сейчас главное выиграть оставшиеся четыре матча в чемпионате, а там посмотрим, на каком месте закончим сезон. Отрыв у «Краснодара», конечно, большой, но случиться может всё что угодно — за это мы и любим футбол.

«Динамо» (Москва) – «Зенит»

После разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) в середине апреля «Зенит» вплотную приблизился к лидеру и, казалось, снова стал фаворитом в борьбе за золото. Но дальше была минимальная вымученная домашняя победа над терпящими бедствие «Химками» (1:0). И стало ясно, что концовка чемпионата будет крайне непростой для петербургского клуба.

Московское «Динамо» еще сохраняет шансы на медали, поэтому мотивация биться в матче с «Зенитом» у него также была. В итоге именно бело-голубые имели большую часть матча преимущество, но первым забил клуб из Северной столицы — на 18-й минуте отличился Педро. Правда, в конце первого тайма Ярослав Гладышев сравнял счет. А в конце матча он выходил один на один с вратарем Евгением Латышонком, но пробил мимо ворот, не сумев принести динамовцам победу. В результате они остаются пятыми, отставая на четыре очка от третьего места. На таком же расстоянии теперь от первой строчки «Зенит».

— Можно похвалить бело-голубых за то, как они провели матч с «Зенитом», — заявил «Известиям» бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин. — Ребята сыграли на пределе своих возможностей, показали хороший настрой. И могли даже побеждать, но подвела реализация моментов. А так ничья им особо ничего не дает в турнирном плане, так что в большей степени они помогли «Краснодару», чем себе. «Краснодар» теперь фаворит в борьбе за золото. Конечно, не всё еще ясно, у него могут быть осечки, но если «Зенит» в оставшихся турах будет играть так же, как с «Динамо», то и он где-то потеряет очки.

«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

Дагестанский клуб уже не раз в этом сезоне отбирал очки у фаворитов. За счет отличной физической подготовки и умения навязывать борьбу от первой до последней минуты он стал неудобным соперником для всех. Визит в Махачкалу во многом был тестом для «Краснодара» на предмет его готовности брать чемпионство. После разгромного поражения в Питере казалось, что «быки» надломятся психологически и начнут терять лидерство.

Но затем они сумели дома одолеть неуступчивый «Ахмат» (3:1), а дальше поехали к махачкалинскому «Динамо», где выдержали очень качельный характер матча. Мозес Кобнан довольно быстро открыл счет в игре, позволив «Краснодару» повести. Еще в середине первого тайма хозяева сравняли за счет гола Моххамада Хоссейннежала. Однако перед самым перерывом Жоау Башчи вновь вывел лидера РПЛ вперед.

На 65-й минуте Эдуард Спецян увеличил преимущество гостей. Он же на 79-й минуте мог убить интригу в матче, но не реализовал пенальти. Это чуть не вышло боком «Краснодару». На 86-й минуте Кирилл Зинович ударом со штрафного сократил разрыв в счете. А дальше из-за всех остановок матча команды переиграли дополнительные 10 минут, на последней из которых в ворота «Краснодара» назначили пенальти из-за игры рукой в штрафной площади.

Но Станислав Агкацев отбил удар Гамида Агаларова, сломав свой палец. Таким образом, он принес победу «Краснодару», который теперь в оставшихся четырех турах должен выиграть три матча, чтобы взять чемпионство.

Также в прошедшем туре состоялось еще пять матчей. «Пари Нижний Новгород» в борьбе двух команд из зоны переходных игр одержал дома победу над грозненским «Ахматом» (1:0), причем на 103-й минуте матча вратарь хозяев Никита Медведев дважды отбил пенальти — после первого раза судьи заставили его перебить из-за преждевременного захода в штрафную площадь одного из полевых игроков нижегородцев. «Ростов» сыграл на своем поле вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Самарские «Крылья Советов» вырвали в концовке в родных стенах победу над «Оренбургом» (2:0). «Химки» сыграли дома вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2), казанский «Рубин» выиграл дома у воронежского «Факела» (2:1).