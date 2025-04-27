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«Если будем играть, как в последнее время, то у нас всё будет хорошо»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Бабкин — о борьбе за выживание в РПЛ, беспроигрышной серии и шансах на новый вызов в сборную России
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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Самарские «Крылья Советов» за пять туров до финиша чемпионата России идут на 11-м месте, оторвавшись на четыре очка от зоны переходных матчей и на 10 от зоны вылета. Хотя после ряда скандалов, связанных с жесткими высказываниями губернатора области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе, зарплате главного тренера команды Игоря Осинькина и влиянии определенной группы агентов на клуб, казалось, что волжане одни из главных кандидатов на потерю места в РПЛ.

Тем не менее они близки к тому, чтобы уверенно избежать понижения в классе. В последних четырех турах чемпионата «Крылья» ни разу не проигрывали. За это время они сумели разгромить дома московский «Локомотив» (5:1), а на прошлой неделе сыграли в гостях вничью со столичным ЦСКА (1:1), прервав пятиматчевую победную серию армейцев. В интервью «Известиям» полузащитник самарской команды Сергей Бабкин объяснил последние успехи, рассказал, за счет чего «Крылья» должны избежать вылета, а также выразил уверенность, что еще получит вызов в сборную России.

— За счет чего ваша команда сумела отобрать очки у ЦСКА?

— Тяжелая игра на самом деле. Она была тяжелой до самой последней секунды. Мы хорошо боролись, перемещались, закрывали игроков ЦСКА. Первый тайм вообще очень хороший у нас получился — и мяч мы держали здорово, и старались в целом играть в свою игру. Второй мы отыграли, может быть, и похуже, но просто уже больше отталкивались от результата и старались больше надежней сзади сыграть. В целом думаю, показали качественную игру.

— За счет чего «Крылья» уже пять матчей подряд не проигрывают?

— Не могу сказать одной точной причины. Думаю, всё сказалось в совокупности. Начали с тренировок, на каждой из которых полностью отдавались. Ну и в целом отсюда результат — как тренируемся, так и играем.

— Начало беспроигрышной серии «Крыльев» началось после того, как с командой в конце марта встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, что частью футбольной общественности было воспринято неоднозначно. Связь между этими событиями есть?

— На мой взгляд, тут всё из-за того, что мы сами понимали: надо собраться. Мы сами довели до такой ситуации, когда находились совсем рядом с зоной переходных матчей. И надо было исправляться. Мы постарались это сделать, и у нас получилось. Плюс где-то нам повезло в каких-то моментах последних матчей. Но всё-таки я думаю, мы заслужили тот результат, которого добились в последних турах.

— На команду давили постоянные скандалы вокруг клуба, начавшиеся в конце ноября с первых выступлений губернатора, когда он сказал, что один сотрудник «Крыльев» просил 36 млн рублей на работу с лицами, влияющими на судейский корпус?

— Не знаю насчет других ребят в команде, буду говорить только за себя — на меня это никак не давит. Я просто выхожу на поле и выполняю свою работу. Тем более в клубе для этого есть все условия — никаких задержек по зарплате, всё нормально. У меня никаких проблем нет, чтобы сосредоточиться только на футболе.

«Хочется сохранить большую часть команды и главного тренера»
Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов — о продлении контрактов с игроками, весенних результатах и встрече с губернатором

— С учетом перемен в руководстве клуба и возможной масштабной смены состава задумываетесь о том, где сами будете играть в следующем сезоне?

— Нет, не задумываюсь. Я играю за «Крылья Советов» и выполняю то, что должен делать, — помогаю команде как можно лучше закончить сезон. А дальше будем смотреть. Тем более у меня еще год контракта с клубом. Так что никакой паники нет.

— Осенью губернатор Федорищев поставил перед командой задачу закончить чемпионат на месте не ниже восьмого. С учетом отставания от него на девять очков еще верите в возможность достичь этой планки?

— Есть цель идти от игры к игре, забирать свое в каждом матче и набрать как можно больше очков.

— Чувствуете угрозу снизу? Или уже уверены, что спокойно останетесь в РПЛ без переходных матчей?

— Угроза всегда есть. Но если мы будем играть так, как играем в последнее время, и отдаваться игре так, как мы отдаемся сейчас, то я думаю, у нас всё будет хорошо.

— В октябре вы вызывались в сборную России, но не сыграли за нее из-за того, что не получилось в этот период организовать товарищеские матчи. Ждете, что появится второй шанс дебютировать за национальную команду?

— Если вызовут, то, конечно, я буду счастлив.

Было особенно обидно, что вызов пришел именно на те даты матчей сборных, на которые РФС не удалось договориться с потенциальными соперниками о спарринге?

— Честно говоря, не очень обидно, поскольку я знаю, что если буду прогрессировать и показывать свою лучшую игру, то новый вызов в сборную будет не за горами.

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