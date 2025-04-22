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«Хочется сохранить большую часть команды и главного тренера»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов — о продлении контрактов с игроками, весенних результатах и встрече с губернатором
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Самарские «Крылья Советов» в нынешнем футбольном сезоне в России стали одними из главных поставщиков новостей. Они чередуют неудачные отрезки с успешными, выдают яркие победы над петербургским «Зенитом» (2:1) и московским «Локомотивом» (5:1), при этом во время спадов не раз ходили слухи об отставке их главного тренера Игоря Осинькина, в результате чего ряд футболистов выходил на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с просьбой разрешить ситуацию.

Сам глава региона, пришедший на пост чуть менее года назад, стал известен громкими высказываниями о коррупции в российском футболе, судейском корпусе и влиянии агентского бизнеса на клуб, что привело к проверкам со стороны силовиков, которые продолжаются до сих пор. Зимой «Крылья» также сотрясли перестановки в руководстве — новым генеральным директором стал Роберт Тер-Абрамян, ранее коммерческий директор ФНЛ, а его заместителем — знаменитый в 2000-е годы нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

При всех потрясениях «Крылья» умудряются идти на 11-м месте с отрывом в четыре очка от зоны переходных матчей и в 10 от зоны вылета. В интервью «Известиям» Руслан Пименов объяснил, за счет чего команда не проигрывает уже четыре тура подряд, рассказал, сможет ли клуб удержать ряд ключевых игроков на следующий сезон, а также сравнил нападающего Ивана Сергеева с самим собой.

— За счет чего у «Крыльев» такой успешный отрезок в апреле?

— Ребята бьются, выполняют установку тренера и хотят решить задачу остаться в РПЛ без стыков, а по возможности подняться выше. В принципе я не могу сказать, что они только в апреле хорошо себя показывают. Да, в марте были неприятные поражения от «Акрона» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (0:4), но в то же время случилась и выездная ничья с «Краснодаром» (1:1). А после тех поражений все просто собрались, здорово выступили в матче с «Локомотивом», когда создавали моменты и, что самое важное, реализовывали их. Такие матчи очень полезны, поскольку придают уверенность игрокам. Они почувствовали себя более уверенно, и вот такой результат.

— Даже в гостях у ЦСКА отобрали очки, прервав его пятиматчевую победную серию, хотя многие считали армейцев чуть ли не лучшей командой весны.

— Да, здорово, что не проиграли такому сильному сопернику на его поле. Но при этом у всех нас в клубе и команде максимальные цели. Хотим побеждать в каждом матче. И мы могли это сделать в игре с ЦСКА. Честно говоря, моментов создали столько, что уже даже есть досада от потерянных очков. Хотя, скажи кто перед матчем, что сыграем вничью, наверно, я бы не отказался от такого результата. Но ребята настолько классный футбол показали, особенно в атаке, что можно сказать — аппетит приходит во время еды.

— Теперь поспокойней смотрите на борьбу за выживание, когда отрыв от конкурентов увеличивается?

— Сейчас об этом не думаем — просто настраиваемся на каждый следующий матч. У нас впереди домашняя игра с «Оренбургом», который в последнее время прибавил и имеет хорошие шансы выбраться из зоны вылета. Соперник непростой. А тут игра еще в 14:00, возможна жара в это время. Сейчас думаем об этом. В любом случае борьба за выживание не окончена, в оставшихся турах будет непросто, поэтому необходимо каждую игру провести на максимуме.

— Как оцените шансы выкупить у «Спартака» трансфер находящегося у вас в аренде Антона Зиньковского?

— Мы не такие богатые, чтобы выкупить его трансфер. Продлить аренду — постараемся.

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— С арендованными у «Спартака» Игорем Дмитриевым и у московского «Динамо» Лукой Гагнидзе та же ситуация?

— Да, но мы хотим их сохранить у себя в любом случае. Как и большую часть состава, и главного тренера.

— Обсуждали с ними продолжение сотрудничества?

— Да, говорили предварительно. С тем же Зиньковским говорили, но решили вернуться к этому в конце сезона. Та же ситуация с Игорем Витальевичем Осинькиным, с которым я очень хочу продолжить сотрудничество.

— Каковы шансы сохранить большую часть состава на следующий сезон?

— Всех, всех сохраним! Будем стараться (улыбается). На максимальное количество лет, чтобы больше никуда не убежали (смеется). Ну а если серьезно, то разговоры с ними ведем о сохранении их в клубе на будущее. Но сейчас во главе всего стоит результат. Нам очень важно достойно завершить оставшуюся часть сезона, а уже дальше перейдем на более предметные переговоры по новым контрактам с теми, у кого они истекают. С кем-то у нас есть мысли продолжить сотрудничество, с кем-то мы, наверно, не сошлись.

— Вы сказали, что не такие богатые, чтобы выкупить контракт Зиньковского. Очень сильно бюджет ваш сокращается?

— Честно говоря, не знаю, как было раньше в «Крыльях Советов» — не имел доступа к данным о финансах. Но на сегодняшний момент мы исходим из реалий. Реалии такие, что костяк команды должен сохраниться.

Вернувшийся в начале сезона из «Зенита» в «Крылья» Иван Сергеев был полноценным трансфером, не арендой. Но не боитесь, что с учетом его нынешней высокой результативности будет много желающих приобрести у вас этого футболиста?

— Нам Ваня, конечно, самим нужен. Но да, спрос на него наверняка будет большой. Что поделать, постараемся сохранить его у себя. Во всяком случае не за маленькие деньги согласимся с ним расстаться.

— В конце марта после разгрома от махачкалинского «Динамо» губернатор Федорищев проводил встречу с руководством клуба, главным тренером и игроками. Почему после нее у «Крыльев» пошла беспроигрышная серия?

— Это одно из обстоятельств, повлиявших на нынешние позитивные результаты. И вообще большой плюс, что руководство области встретилось с игроками, главным тренером и что оно уделяет немало времени клубу. Но и работа внутри «Крыльев» руководителями и тренерским штабом была проведена огромная.

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— Что это за работа?

— Секрет. Внутренняя кухня клуба (смеется).

— Ну а все-таки? Проводились какие-то командные собрания, были разговоры на повышенных тонах?

— Ну что вы... Хотя, как оказалось, Игорь Витальевич Осинькин умеет вовремя сказать нужные слова и в такой форме, что это дает положительный результат. И очень прилично умеет это сделать.

— Сергеев вам чем-то напоминает вас в бытность нападающим?

— Да нет, он получше меня.

— Чем?

— И больше забивает, и выиграл больше на один титул. У меня два чемпионства с «Локомотивом», а у него три — вот и вся история (смеется).

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