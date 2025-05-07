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МИД РФ выразил беспокойство из-за усиления конфронтации между Индией и Пакистаном

Захарова: РФ глубоко обеспокоена усилением конфронтации между Индией и Пакистаном
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Фото: AP/M.D. Mughal
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Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. Об этом 7 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений, а также акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для борьбы с ним.

Захарова также призвала вовлеченные стороны к сдержанности, чтобы не допустить ухудшения обстановки, а также выразила надежду на урегулирование мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.

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Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан провел ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии по Пакистану.

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