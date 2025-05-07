CNN сообщил о падении еще одного американского истребителя F-18 в Красное море
Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с американского авианосца USS Harry S. Truman упал в Красное море. Об этом 7 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«По словам двух человек, знакомых с инцидентом, самолет упал в море и до сих пор не найден», — говорится в материале.
Причины падения пока не установлены, однако два источника поделились, что при попытке приземления на авианосец произошла ошибка.
Уточняется, что на фоне ошибки пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться. По словам одного из источников, пилот и офицер получили незначительные травмы.
28 апреля в Военно-морском флоте США сообщили об одном пострадавшем в результате падения с USS Harry Truman истребителя F-18E Super Hornet. Уточнялось, что легкое ранение получил моряк. Согласно заявлению американского ВМФ, экипаж потерял контроль над истребителем, когда буксовал его в ангар.
В тот же день хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по американскому USS Harry Truman в ответ на удары по Йемену. В результате столкновения американский корабль отступил от прежней позиции.