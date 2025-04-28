Хуситы сообщили об атаке на авианосец США в ответ на удары по Йемену
Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по американскому авианосцу Harry Truman в ответ на атаки США по Йемену. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель группировки Яхья Сариа.
«В ответ на агрессию [США] <…> вооруженные силы атаковали американский авианосец, военные корабли, а также вступили с ними в бой в ходе совместной операции, проведенной военно-морскими, военно-воздушными силами и ракетными войсками с применением в последние часы крылатых, баллистических ракет, беспилотников», — отметил он в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате столкновения американский корабль отступил от прежней позиции. Он направился на север Красного моря. Сариа также отметил, что ВС продолжат преследовать авианосец и военные суда США в Красном и Аравийском морях, пока агрессия против Йемена не прекратится.
27 апреля телеканал Al Masirah сообщил о гибели как минимум восьми человек, включая детей и женщин, из-за авиаудара США по столице Йемена Сане. Уточняется, что авиаудар был нанесен в деревне Такбан района Бани.