Один человек получил травмы при падении F-18 с авианосца USS Harry Truman

С американского авианосца USS Harry Truman упал истребитель F-18, один военнослужащий получил ранения. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщили в Военно-морском флоте США.

«Авианосец USS Harry Truman потерял самолет F-18E Super Hornet, приписанный к 136-й ударной истребительной эскадрилье (VFA), и тягач во время действий авианосца в Красном море. Все члены экипажа найдены, один моряк получил легкое ранение», — говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что экипаж потерял контроль над истребителем, когда буксовал его в ангар. После этого самолет и тягач упали за борт авианосца.

В ведомстве добавили, что ударная группа «полностью сохраняет боеспособность».

Ранее в этот день хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по американскому авианосцу Harry Truman в ответ на удары по Йемену. В результате столкновения американский корабль отступил от прежней позиции.

27 апреля телеканал Al Masirah сообщил о гибели как минимум восьми человек, включая детей и женщин, из-за авиаудара США по столице Йемена Сане. Уточняется, что авиаудар был нанесен в деревне Такбан района Бани.