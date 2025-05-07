Аналитики рассчитали необходимый лимит для семейной ипотеки

Установленных лимитов льготной семейной ипотеки в большинстве городов России не хватит для покупки квартиры комфортных размеров. К такому выводу пришли аналитики ИА «Движение.ру», которые изучили ситуацию на рынке недвижимости.

В своем исследовании, которое есть у «Известий», они напоминают, что условия программы семейной ипотеки, действующие в 2025 году, дают возможность получения кредита на покупку жилья в размере 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для других российских городов. Установленный минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.

«Наиболее сильный разрыв стоимости семейной квартиры и лимита льготной ипотеки с учетом минимального первоначального взноса зафиксирован в Казани, при доступном кредите 6 млн рублей средневзвешенная цена квартиры семейного формата в городе приближается к 15 млн рублей. Схожая ситуация в Москве: средневзвешенная стоимость 26,5 млн рублей при лимите 12 млн рублей. В Нижнем Новгороде разрыв достигает 43%, семейные квартиры здесь в среднем стоят 12 млн рублей при лимите 6 млн», — говорится в исследовании.

На 20–27% семейные квартиры дороже лимита по льготной ипотеке в Краснодаре, Уфе, Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Омске. Единственный российский город, в котором стоимость квартир семейного формата почти полностью покрывается льготной ипотекой с учетом первоначального взноса, — Волгоград. Такое жилье здесь в среднем стоит около 8 млн рублей.

Проведенный анализ позволяет определить необходимые лимиты льготной ипотеки, которые могли бы обеспечить семьям покупку комфортного жилья, делается вывод в исследовании. Так, до 20 млн рублей необходимо поднять сумму кредита в Москве, до 10–15 млн рублей — в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Лимита в 8 млн рублей будет хватать семьям в Краснодаре, Уфе, Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Омске. На 1 млн рублей достаточно увеличить лимит в Новосибирске, Красноярске, Воронеже, Тюмени, Ростове-на-Дону и Самаре. Не требуется пересматривать лимит для Волгограда.

«Сейчас всё чаще говорится о том, что лимиты семейной ипотеки необходимо устанавливать дифференцированно — в зависимости от ценовой ситуации, складывающейся в каждом городе. Нам этот подход кажется верным, по большей части городов, согласно нашим расчетам, потребуется довольно незначительное увеличение, в размере 1–2 млн рублей, значительно требуется увеличить лимиты в Нижнем Новгороде и Казани — жилье здесь стоит дорого при максимальном кредите 6 млн. Ну и, конечно же, Москва, особенно в старых ее границах, где на существующий лимит семья чаще всего может позволить себе разве что однокомнатную квартиру», — пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев 23 апреля рассказал о том, что при текущих ставках по ипотеке под 30% наиболее выгодно ее оформлять на минимальные сроки. Он также отметил, что сейчас схема ипотечного платежа не влияет на выгоду, так как проценты начисляются по одной и той же ставке, и каждый месяц люди выплачивают столько, сколько должны банку.