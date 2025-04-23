Финансист посоветовал россиянам брать ипотеку на минимальные сроки

При текущих ставках по ипотеке под 30% наиболее выгодно ее оформлять на минимальные сроки. Об этом 23 апреля рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Например, если нужна небольшая доплата при обмене квартиры и вы, чтобы не брать более дорогой потребительский кредит под 50% или даже дороже, берете ипотеку на 1–2 года, внося в виде первоначального взноса 70–90% стоимости квартиры», — пояснил финансист.

Он также отметил, что сейчас схема ипотечного платежа не влияет на выгоду, так как проценты начисляются по одной и той же ставке, и каждый месяц люди выплачивают столько, сколько должны банку. При дифференцированном платеже выравнивается сумма погашения основного долга, но быстрее гасится основная сумма, из-за чего ежемесячный платеж разный, но быстро сокращающийся.

«Аннуитетный платеж равными долями выравнивает платежи, и вы почти ничего не гасите из тела основного долга в первые месяцы, но платите ту же сумму процентов, как бы растягивая погашение», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, оба варианта погашения ипотечного долга математически одинаковы. Тут остается выбор за человеком, удобнее ему платить ускоренно или равномерно.

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев 21 апреля заявил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, из-за чего почти вдвое снижается объем спроса на жилье, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок. Он также подчеркнул, что из-за гибкой рыночной модели всё может меняться в зависимости от спроса.