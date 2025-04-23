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Финансист посоветовал россиянам брать ипотеку на минимальные сроки

Финансист Селезнев: в условиях ставок под 30% выгодна ипотека на 1–2 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов
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При текущих ставках по ипотеке под 30% наиболее выгодно ее оформлять на минимальные сроки. Об этом 23 апреля рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Например, если нужна небольшая доплата при обмене квартиры и вы, чтобы не брать более дорогой потребительский кредит под 50% или даже дороже, берете ипотеку на 1–2 года, внося в виде первоначального взноса 70–90% стоимости квартиры», — пояснил финансист.

Он также отметил, что сейчас схема ипотечного платежа не влияет на выгоду, так как проценты начисляются по одной и той же ставке, и каждый месяц люди выплачивают столько, сколько должны банку. При дифференцированном платеже выравнивается сумма погашения основного долга, но быстрее гасится основная сумма, из-за чего ежемесячный платеж разный, но быстро сокращающийся.

«Аннуитетный платеж равными долями выравнивает платежи, и вы почти ничего не гасите из тела основного долга в первые месяцы, но платите ту же сумму процентов, как бы растягивая погашение», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, оба варианта погашения ипотечного долга математически одинаковы. Тут остается выбор за человеком, удобнее ему платить ускоренно или равномерно.

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Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев 21 апреля заявил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, из-за чего почти вдвое снижается объем спроса на жилье, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок. Он также подчеркнул, что из-за гибкой рыночной модели всё может меняться в зависимости от спроса.

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