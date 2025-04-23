Риелтор назвал главную проблему рынка недвижимости

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что почти вдвое снижается объем спрос на жилье, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок.

В беседе с «Радио 1» 21 апреля специалист отметил, что по большей части денежные средства в проектном финансировании стараются направлять на завершение готовых объектов, а где у них объемы продаж ниже плановых показателей, они притормаживают сдачу объектов в эксплуатацию.

По его словам, прогноз дефицита жилья к 2027 году на данный момент несправедлив и напоминает «наивную эпопею попытки убедить законодателя в том, что сейчас будет всё плохо», изменить некие тренды и получить поддержку, вернуться к нерыночной модели субсидирования. Апрелев подчеркнул, что спрос не останавливается и не возрастает в одночасье, это «гибкая модель поведения на рынке».

«Мы не понимаем, что будет с ипотекой через два года. Очень даже может быть, что мы вернемся к обычной рыночной истории несколько раньше. Это переформатирует спрос, и проекты подтянутся», — заявил риелтор.

Он добавил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, однако из-за гибкой рыночной модели все может меняться в зависимости от спроса.

23 апреля учредитель инвестиционной платформы «Лендли» Александр Волгин рассказал «Известиям», что, решив инвестировать в коммерческую недвижимость, можно рассмотреть разные варианты, в том числе купить объект с уже имеющимся арендатором. По его словам, доходность таких проектов с уже существующим арендатором составляет от 8 до 12% годовых.

16 апреля специалист Светлана Ермоленко рассказала, что в текущих условиях решать, что делать с объектом недвижимости в новостройке, продать или сдавать, нужно исходя из локации и инфраструктуры. По ее словам, зачастую выгоднее ее продать, пишет RT.