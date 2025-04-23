Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Одессе
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Спорт
Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Мир
Хуситы заявили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Мир
МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Политика
Песков опроверг данные FT о предложении Путина по Украине
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Происшествия
За день семеро жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Мир
Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Риелтор назвал главную проблему рынка недвижимости

Риелтор Апрелев: проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что почти вдвое снижается объем спрос на жилье, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок.

В беседе с «Радио 1» 21 апреля специалист отметил, что по большей части денежные средства в проектном финансировании стараются направлять на завершение готовых объектов, а где у них объемы продаж ниже плановых показателей, они притормаживают сдачу объектов в эксплуатацию.

По его словам, прогноз дефицита жилья к 2027 году на данный момент несправедлив и напоминает «наивную эпопею попытки убедить законодателя в том, что сейчас будет всё плохо», изменить некие тренды и получить поддержку, вернуться к нерыночной модели субсидирования. Апрелев подчеркнул, что спрос не останавливается и не возрастает в одночасье, это «гибкая модель поведения на рынке».

«Мы не понимаем, что будет с ипотекой через два года. Очень даже может быть, что мы вернемся к обычной рыночной истории несколько раньше. Это переформатирует спрос, и проекты подтянутся», — заявил риелтор.

Он добавил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, однако из-за гибкой рыночной модели все может меняться в зависимости от спроса.

Квадратура округа: объем продаж новостроек комфорт-класса просел на 20%
Средняя цена объекта в Москве в марте выросла на 9,5%

23 апреля учредитель инвестиционной платформы «Лендли» Александр Волгин рассказал «Известиям», что, решив инвестировать в коммерческую недвижимость, можно рассмотреть разные варианты, в том числе купить объект с уже имеющимся арендатором. По его словам, доходность таких проектов с уже существующим арендатором составляет от 8 до 12% годовых.

16 апреля специалист Светлана Ермоленко рассказала, что в текущих условиях решать, что делать с объектом недвижимости в новостройке, продать или сдавать, нужно исходя из локации и инфраструктуры. По ее словам, зачастую выгоднее ее продать, пишет RT.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025