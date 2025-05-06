В Вологодской области зажгли 80 Вечных огней в честь героев ВОВ
В рамках акции «Храним Огонь Победы» в Вологодской области зажгли 80 Вечных огней. Кадры с мероприятия публикует 6 мая «Известия».
Церемония подключения к сетевому природному газу 80 мемориальных комплексов состоялась в том числе в деревне Новое Домозёрово Череповецкого района Вологодской области. В мероприятии, посвященном героическим событиям Великой Отечественной войны, приняли участие 150 человек.
В этот же день Вечные огни зажгли на 80 мемориалах воинской славы России. Участники церемоний почтили память павших солдат по всей стране.