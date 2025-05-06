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В России зажгли Вечный огонь на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в рамках торжественной церемонии зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы по всей стране. Кадры с мероприятия на петербургском мемориале павшим воинам «Журавли» в рамках акции «Храним огонь Победы» публикуют «Известия» 6 мая.

«Сегодня одновременно загорелось 80 вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы», — заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

По словам министра, сегодня уже дети, внуки и правнуки ветеранов ВОВ точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы Россия была великой.

«Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — добавил Цивилев.

Акция «Храним огонь Победы» стартовала 21 февраля 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого дня к сетевому природному газу на еженедельной основе подключаются новые Вечные огни. Всего ко Дню Победы на сетевой природный газ будут переведены более 130 Вечных огней. Акция реализуется ПАО «Газпром межрегионгаз» совместно с «Единой Россией» по инициативе президент России Владимира Путина.

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Ранее, 30 апреля, Путин заявил, что день Победы является особым праздником для всей России. По словам президента, участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили и до сих пор продолжают совершать подвиг. Глава государства подчеркнул, что правильно определить будущее РФ можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.

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