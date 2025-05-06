В России зажгли Вечный огонь на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы»

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в рамках торжественной церемонии зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы по всей стране. Кадры с мероприятия на петербургском мемориале павшим воинам «Журавли» в рамках акции «Храним огонь Победы» публикуют «Известия» 6 мая.

«Сегодня одновременно загорелось 80 вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы», — заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

По словам министра, сегодня уже дети, внуки и правнуки ветеранов ВОВ точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы Россия была великой.

«Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — добавил Цивилев.

Акция «Храним огонь Победы» стартовала 21 февраля 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого дня к сетевому природному газу на еженедельной основе подключаются новые Вечные огни. Всего ко Дню Победы на сетевой природный газ будут переведены более 130 Вечных огней. Акция реализуется ПАО «Газпром межрегионгаз» совместно с «Единой Россией» по инициативе президент России Владимира Путина.

Ранее, 30 апреля, Путин заявил, что день Победы является особым праздником для всей России. По словам президента, участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили и до сих пор продолжают совершать подвиг. Глава государства подчеркнул, что правильно определить будущее РФ можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.