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С Днем Победы, Родина-мать, 9 мая или 9 Мая: как правильно пишутся поздравления и священные символы

Заглавные и строчные буквы меняют значение слова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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9 Мая — особенная дата для всех людей на планете и особенно для тех, чьи предки отдали жизни ради Великой Победы. В этот день в России вспоминают героев Великой Отечественной войны, отмечают их мужество и стойкость. Как правильно поздравить близких с главным современным историческим праздником страны — читайте в материале «Известий».

С Днем Победы: как правильно пишется

Согласно правилам русского языка, названия официальных праздников в России принято писать с заглавных букв, и поздравление в честь 9 Мая не является исключением. Правильный вариант — «с Днем Победы», где оба существительных начинаются с большой буквы.

А вот предлог «с», если с него не начинается предложение, остается строчным, так как не является частью названия. Неверным написанием будут считаться: «с днем победы», «С днем победы», «С днем Победы».

Такое внимание к деталям — не только проявление грамотности, но и дань уважения к памяти тех, кому посвящен этот великий праздник. Поздравляя с Днем Победы, мы продолжаем традицию памяти и благодарности.

С Днем Великой Победы, с 80-летием Победы: правильное написание поздравления

9 мая этого года — особенная дата, ведь именно в 2025-м во всем мире отметят 80-летний юбилей Победы. Поскольку «День Победы» — это установленный государственный праздник, оба слова пишутся с большой буквы.

Как писать добавленные эпитеты, зависит от самого слова. Оно может начинаться со строчной буквы, однако устойчивые словосочетания, имеющее особое историческое значение, следует писать с заглавной. Одним из таких примеров является «Великая Победа», поэтому правильно будет поздравить «с Днем Великой Победы».

Поздравляя с событием, также следует соблюдать правила оформления числительных и слов с приставками. «80-летие» — это стандартное правило написания сложных слов, образованных от количественных числительных. Таким образом, правильный считается вариант «С 80-летием Победы».

9 мая или 9 Мая: в чем разница, как правильно

Согласно правилам орфографии, названия месяцев в русском языке пишутся со строчной буквы, так как они не являются именами собственными. Однако в названиях праздников, которые начинаются с цифры, месяц пишется с заглавной буквы: «8 Марта», «1 Мая», «9 Мая».

В официальных текстах, поздравлениях, заголовках и лозунгах рекомендуется писать «9 Мая» с заглавной буквы, если вместе с ним нет слов «День Победы». Если эти слова есть, подойдет вариант со строчной буквой, поскольку в этом случае 9 мая указывает на дату события, а не на сам праздник.

Получается, что оба варианта — «9 мая» и «9 Мая» — считаются правильными, но выбор зависит от контекста: строчная буква — для нейтрального, календарного или делового стиля, заглавная буква — в торжественных и праздничных текстах.

Парад Победы: как правильно называется торжество

Традиционно утром 9 мая на Красной площади проходит главное торжественное событие праздника — военный парад. У него существует официальное название —«Парад Победы». Именно так именовали первое шествие в честь завершения Великой Отечественной войны, прошедшее 24 июня 1945 года в Москве.

Оба слова, когда речь идет о Параде Победы, пишутся с заглавной буквы, так как речь идет о конкретном официальном и исторически значимом мероприятии. Допускается написание с прописной и строчной букв, если это общее упоминание мероприятия: парад в честь Победы, военный парад ко Дню Победы.

Знамя Победы, Родина-мать, Вечный огонь: как правильно пишутся эти и другие символы Победы

С праздником 9 Мая связано множество символов. Важнейшие из них — Знамя Победы, мемориал «Родина-мать», Вечный огонь и Георгиевская лента. Названия этих символов также пишутся по определенным правилам.

9 мая 2025 года – 80 лет Победы

Известия
9 мая 2025 года — 80 лет Победы

Знамя Победы — историческое понятие, официально закрепленное в законодательстве РФ. Так назывался штурмовой флаг, водруженный над Рейхстагом в мае 1945 года, символизирующий победу над фашисткой Германией и окончание Второй мировой войны. Поэтому оба слова в термине «Знамя Победы» пишутся с заглавной буквы.

С днем Великой Победы: праздничная открытка

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
С Днем Великой Победы: праздничная открытка

Памятник «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде, также является одним из самых узнаваемых символов Победы. Это выражение следует писать с большой буквы, когда упоминается монумент или речь идет об образе Родины.

Родина-мать на открытке к 9 Мая

Открытые источники
«Родина-мать» на открытке к 9 Мая

Мемориальным символом памяти погибшим считается мемориал Вечный огонь у Кремлевской стены в Александровском саду. Несмотря на широкое употребление этого оборота, устойчивое словосочетание «Вечный огонь» принято писать с заглавной буквы, особенно в торжественном контексте.

Открытка с Днем Победы на 80-летний юбилей

Известия
Открытка с Днем Победы на 80-летний юбилей

Георгиевская лента — неофициальный, но узнаваемый символ Победы, название которого традиционно пишется с заглавной буквы.

Вечный огонь на картинке с 9 Мая

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Вечный огонь на картинке с 9 Мая

Помимо этого важным элементом памяти погибшим защитникам Отечества является мемориал Могила Неизвестного Солдата. Это конкретней памятник в Александровском саду в Москве, каждое слово в названии которого пишется с заглавной буквы.

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