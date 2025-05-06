Предвзятое отношение секретариата ЮНЕСКО проявляется в нежелании реагировать на репрессии против российских журналистов. Об этом 6 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предвзятость секретариата наглядно проявляется в упорном отказе реагировать на тотальные репрессии против российских СМИ в странах Запада, их фактическое уничтожение на Украине», — сказано на сайте в сообщении, в котором приводятся слова представителя МИД РФ.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что осуждение гендиректором Одри Азуле убийств российских журналистов в этом году недостаточно из-за игнорирования в течение многих лет подобных «расправ».

Кроме того, в заявлении отмечено замалчивание гибели врачей из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой подход, по мнению представителя МИД РФ, противоречит идеям организации.

Ранее, 27 марта, Азуле осудила убийство корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы «Звезды» Александра Сиркели ВСУ. Кроме того, она призвала соблюдать международное гуманитарное право, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в ситуациях конфликта.