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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы «Звезды» Александра Сиркели Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано 27 марта на сайте организации.

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию», — говорится в заявлении.

Также Азуле призвала к соблюдению международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в ситуациях конфликта.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день в ЛНР погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. Через два дня, 26 марта, при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

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