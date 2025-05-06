Эксперт допустила возможность развития аллергии на пыльцу в любом возрасте

Аллергия на пыльцу может развиться в любом возрасте. Об этом 6 мая «Известиям» рассказала врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

«Развитие аллергии, даже если ее раньше не было, возможно в любом возрасте. Чаще всего она возникает в детском или подростковом возрасте, но может быть впервые возникнуть и у взрослого. Среди причин можно отметить генетическую предрасположенность, контакт с новыми аллергенами, изменения условий окружающей среды», — рассказала эксперт.

Она добавила, что аллергическая реакция на пыльцу проявляется различными симптомами, которые зависят от индивидуальных особенностей организма.

«Среди наиболее частых — заложенность, выделения из носа, ощущение зуда в его полости, чихание, а также слезотечение, покраснение слизистых глаз и их зуд. В случае склонности к аллергическим проявлениям со стороны слизистых глаз осложнением может выступить воспаление роговицы», — подчеркнула врач.

Для снижения рисков развития аллергии она посоветовала снижать время пребывания на улице в ветреную погоду. В помещении доктор рекомендовала не открывать окна, особенно днем, и по возможности применять специальные устройства для очищения воздуха, например бризер.