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Эксперт допустила возможность развития аллергии на пыльцу в любом возрасте

Эксперт Горнак: развитие аллергии на пыльцу возможно в любом возрасте
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Фото: Global Look Press/Bernd Friedel
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Аллергия на пыльцу может развиться в любом возрасте. Об этом 6 мая «Известиям» рассказала врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

«Развитие аллергии, даже если ее раньше не было, возможно в любом возрасте. Чаще всего она возникает в детском или подростковом возрасте, но может быть впервые возникнуть и у взрослого. Среди причин можно отметить генетическую предрасположенность, контакт с новыми аллергенами, изменения условий окружающей среды», — рассказала эксперт.

Она добавила, что аллергическая реакция на пыльцу проявляется различными симптомами, которые зависят от индивидуальных особенностей организма.

«Среди наиболее частых — заложенность, выделения из носа, ощущение зуда в его полости, чихание, а также слезотечение, покраснение слизистых глаз и их зуд. В случае склонности к аллергическим проявлениям со стороны слизистых глаз осложнением может выступить воспаление роговицы», — подчеркнула врач.

Для снижения рисков развития аллергии она посоветовала снижать время пребывания на улице в ветреную погоду. В помещении доктор рекомендовала не открывать окна, особенно днем, и по возможности применять специальные устройства для очищения воздуха, например бризер.

«После посещения улицы рекомендуется сразу снимать одежду, стирать ее и принимать душ, чтобы смыть аллергены. Также важно отметить, что не требуется поддержание строгой диеты, однако стоит исключить продукты, которые вызывают перекрестные аллергические реакции с пыльцой растений», — сказала она.

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Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина отметила, что в настоящее время активно цветут березы, сезон которых начинается в апреле.

«Некоторые сорта растений цветут до второй половины мая. Сейчас концентрация пыльцы уменьшается, пик цветения — это начало и середина апреля», — рассказала эксперт.

Она напомнила, что в воздухе также всегда присутствуют и другие виды аллергенов, например техническая пыль.

«Это всё поднимается в атмосферу и может провоцировать обострение специфических аллергических реакций как на пыльцу березы, наиболее активный в это время аллерген, так и на другие аллергены. В это время также в воздухе повышена концентрация плесневых грибов. Ранняя весна и поздняя осень всегда сопровождаются их концентрацией», — отметила доктор.

Врач рекомендовала обращаться к аллергологу для точного определения фактора, провоцирующего аллергическую реакцию.

Директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиники», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала «Известиям» 2 мая об особенностях перекрестной аллергии. По ее словам, она возникает в случаях, когда иммунная система человека реагирует не только на конкретный аллерген, но и на другие вещества с похожей молекулярной структурой. Организм воспринимает их как «знакомую» угрозу. Так, например, к перекрестным аллергенам березы относятся миндаль и яблоки.

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