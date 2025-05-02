Эксперт рассказала об особенностях перекрестной аллергии

Сезонная аллергия способна нарушить ритм жизни, особенно если человек не до конца понимает, что именно вызывает у него реакцию. Симптомы могут появляться внезапно — из-за еды, которой раньше не было в рационе, или даже во время отпуска в другой стране. Часто виноваты не только привычные аллергены, но и так называемые перекрестные. Директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич объяснила «Известиям» 2 мая, почему важно знать о перекрестной аллергии и как ее диагностировать.

«Перекрестная аллергия возникает тогда, когда иммунная система человека реагирует не только на конкретный аллерген, но и на другие вещества с похожей молекулярной структурой. Организм воспринимает эти молекулы как «знакомую» угрозу, даже если они имеют совершенно иное происхождение. В результате реакция может быть спровоцирована не основным аллергеном, а его «двойником», причем зачастую в самой неожиданной форме», — объяснила она.

По ее словам, иногда перекрестные аллергены вполне логичны и предсказуемы. Например, если у человека аллергия на одну ягоду, велика вероятность, что реакция будет и на другие схожие ягоды. Так, клубника может «подтянуть» за собой аллергию на землянику, ежевику или бруснику. То же самое касается цитрусовых — если есть реакция на мандарины, она с высокой вероятностью проявится и при употреблении апельсинов, лимонов или лайма. Аллергия на рыбу, как правило, не ограничивается только одним видом — морская и речная рыба могут вызывать реакцию на все морепродукты.

«Но не всегда перекрестные аллергены очевидны. Одним из самых ярких примеров является пыльца березы — весной, в сезон ее цветения, особенно возрастает число обращений. Многие знают, что у них есть реакция на пыльцу, но не подозревают, что на фоне этого могут возникнуть неприятные симптомы после употребления, казалось бы, безобидных продуктов», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что к перекрестным аллергенам березы относятся миндаль, яблоки, груши, вишня, слива, персики, абрикосы, киви, морковь, картофель и сельдерей. Иммунитет распознает схожие молекулы в этих продуктах и реагирует, как если бы это была сама пыльца.

«Отдельно стоит упомянуть так называемый латекс-фруктовый синдром. У людей с аллергией на латекс часто развивается чувствительность к ряду фруктов: бананам, авокадо, папайе, ананасу и другим. Это связано с тем, что в белках латекса и этих фруктов есть структурные сходства, которые могут вызывать перекрестную реакцию», — сказала Станкевич.

Эксперт подчеркнула, что даже те продукты, которые воспринимаются как альтернатива, могут стать источником проблем. Например, при аллергии на коровье молоко часто возникает реакция и на козье молоко, несмотря на распространенный миф о его гипоаллергенности. Организм воспринимает белки этих двух видов молока как сходные и реагирует соответствующим образом.

По интенсивности проявлений перекрестная аллергия ничем не отличается от обычной. У кого-то это может быть легкий зуд или высыпания, но в тяжелых случаях возможны и опасные для жизни реакции, включая анафилактический шок. Именно поэтому важно знать не только «свой» основной аллерген, но и возможные перекрестные, отметила специалист. Это особенно актуально при планировании путешествий: национальная кухня другой страны может содержать много неожиданных ингредиентов, которые на родине человек просто никогда не пробовал.

«Для того чтобы точно определить, к каким веществам есть чувствительность, используется молекулярная диагностика. Один из самых информативных методов — аллергочип. Он позволяет за одно исследование определить реакцию организма на более чем 300 различных аллергенов, включая как основные, так и перекрестные», — объяснила Станкевич.

Результатом такого анализа становится персональный аллергопаспорт — подробная расшифровка всех выявленных чувствительностей. Информация выдается в удобной форме, включая графические обозначения, и может быть сохранена на смартфон.

Ранее, 21 марта, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», аллерголог Гульнара Меметова рассказала «Известиям», что аллергия на пыльцу может возникнуть в любом возрасте. При этом она не только снижает качество жизни, но и может привести к серьезным осложнениям — анафилаксии, бронхиальной астме.