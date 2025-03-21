Врачи рассказали об опасности весеннего поллиноза

В большинстве регионов России сезон аллергии на пыльцу (поллиноза) обычно начинается в апреле-мае. Но в этом году он стартовал гораздо раньше. Из-за небольшого количества снега и аномально теплой зимы пыльцу растений в воздухе начали обнаруживать уже с конца февраля. Главные виновники поллиноза — береза, ольха и лещина. Эксперты компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали «Известиям» 21 марта, чем опасна весенняя аллергия и как справиться с обострением.

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест», аллерголог Гульнара Меметова отметила, что аллергия может возникнуть в любом возрасте.

«Часто люди, которые никогда не сталкивались с поллинозом, списывают внезапно возникший кашель и насморк на ОРВИ и никак не лечат аллергию. А между тем она не только снижает качество жизни, но и может привести к серьезным осложнениям — анафилаксии, бронхиальной астме», — уточнила она.

Медик подчеркнула, что при подозрении на поллиноз стоит посетить аллерголога, пройти обследования, чтобы выяснить, какие именно аллергены его вызывают. После этого врач порекомендует гипоаллергенную диету, антигистаминные средства, иммунотерапию.

Полностью купировать приступы этого заболевания не получится, но облегчить течение сезонной аллергии можно. В периоды активного пыления эксперты советуют по возможности не выходить на улицу, дома рекомендуется чаще проводить влажную уборку, использовать воздухоочиститель. После возвращения с улицы стоит принять душ и промыть нос солевым раствором.

Специалисты обратили внимание на то, что облегчить течение поллиноза также могут некоторые витамины и минералы. Например, витамин С (аскорбиновая кислота) нормализует работу иммунной системы и уменьшает выработку гистамина — вещества, отвечающего за аллергическую реакцию. Кроме того, помогают бороться с аллергией витамины D, В5, В12, РР (никотиновая кислота). Витамины и их дозировка подбираются индивидуально и не во время аллергического обострения. Также смягчению аллергических реакций способствуют профилактические курсы цинка и селена.

Провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров добавил, что развитию и усилению проявлений аллергии может способствовать ослабленный иммунитет.

«Механизм здесь сложный, иммунная система, которая функционирует недостаточно эффективно, может «неправильно» реагировать на обычно безвредные аллергены, такие как пыльца, пыль и другие, вызывая избыточную реакцию, которая, в свою очередь, может проявляться в виде аллергических симптомов. Слабый иммунитет не является причиной аллергии, но может стать фактором, усугубляющим ее проявления», — сказал он.

По его словам, прием витаминов является важным звеном в общем комплексе действий, направленных на укрепление иммунитета вместе с правильным питанием и здоровым образом жизни. Эксперт посоветовал обратить внимание на витамин D, который играет важную роль в иммунной функции, а его дефицит может ослаблять иммунитет, витамин С — антиоксидант, поддерживающий иммунную систему, витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования клеток иммунной системы и цинк, нужный для нормальной работы иммунных клеток.

В свою очередь, Меметова уточнила, что витамины и минералы нельзя принимать бесконтрольно, не учитывая их сочетание и дозировку.

«В комбинации с некоторыми лекарственными препаратами, а также в большой дозе они, наоборот, могут ухудшить состояние человека. Поэтому при подозрении на аллергию необходима консультация с врачом, который распишет схему лечения с учетом всех особенностей течения заболевания», — объяснила она.

Гуров предупредил о необходимости относиться с осторожностью в период обострения симптомов аллергии к приему добавок с биофлавонидами — полезными веществами-антиоксидантами растительного происхождения, также известными как «витамин P».

«Некоторые биофлавоноиды могут иметь антигистаминные свойства, но в других случаях они могут усиливать аллергические реакции. Взаимодействие очень индивидуально и зависит от конкретного биофлавоноида. Также следует быть внимательным в отношении приема некоторых травяных лекарственных настоев и отваров — они могут усилить или ослабить действие антигистаминных препаратов», — заключил эксперт.

Ранее, 4 марта, первый вице-президент, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание. При этом у значительного количества россиян аллергия не диагностирована.