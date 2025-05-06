Минфин не получил заявки от иностранных компаний для возвращения в РФ

Минфин РФ пока не получал заявок на возвращение от иностранных компаний, ушедших из России. Об этом 6 мая на брифинге сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что в целом в правительстве заинтересованы, чтобы бизнес возвращался, поскольку приток иностранного капитала приведет к улучшению климата и конкуренции в стране. К тому же были бренды, которые уходили и оставляли возможность вернуться.

Силуанов указал, что окончательные требования к предприятиям, которые захотят вернуться, пока не сформированы. Актуальным остается условие, согласно которому иностранные фирмы не должны возвращаться в ущерб тому бизнесу, который занял их ниши и успел развить свои предприятия.

«Такого рода случаи мы планируем, что будут рассматривать в рамках отраслевых групп, и если будут конкретные ситуации, мы планируем рассматривать на нашей подкомиссии», — уточнил Антон Силуанов.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что покинувшим Россию иностранным инвесторам и заключившим при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами могут запретить сделку по возврату акций предприятия. на следующий день газета Financial times написала, что зарубежные компании массово обращаются к юристам, чтобы узнать, смогут ли они вернуться на российский рынок.