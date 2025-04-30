FT сообщила об обращении зарубежных компаний к юристам по возвращению в Россию

Зарубежные компании массово обращаются к юристам, чтобы узнать, смогут ли они вернуться на российский рынок. Об этом 30 апреля сообщила газета Financial Times.

«Торговцы сырьевыми товарами, страховщики и судоходные компании входят в число западных компаний, которые обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией, готовясь к возможной отмене санкций США в отношении Москвы», — следует из материала.

По словам партнера и специалиста по санкциям в HFW Дэниеля Мартина, компаниям всё же необходимо будет взвесить риски. Как отмечает эксперт, США способны ослабить санкции, однако потом вернуть их.

Кроме того, партнер юридической фирмы Reed Smit Ли Хэнсон подчеркнул, что большинство предприятий по-прежнему могут быть ограничены санкциями ЕС и Великобритании. Однако теоретически европейские компании могли бы открыть свои подразделения в США, где работали бы неевропейцы, чтобы «воспользоваться более либеральными американскими правилами».

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что покинувшим Россию иностранным инвесторам и заключившим при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами могут запретить сделку по возврату акций предприятия. Такое условие будет действовать в случае, когда актив имеет серьезное социально значимое влияние на экономику.