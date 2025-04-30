Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни

FT сообщила об обращении зарубежных компаний к юристам по возвращению в Россию

FT: зарубежные компании обсуждают с юристами способы вернуться в Россию
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Зарубежные компании массово обращаются к юристам, чтобы узнать, смогут ли они вернуться на российский рынок. Об этом 30 апреля сообщила газета Financial Times.

«Торговцы сырьевыми товарами, страховщики и судоходные компании входят в число западных компаний, которые обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией, готовясь к возможной отмене санкций США в отношении Москвы», — следует из материала.

По словам партнера и специалиста по санкциям в HFW Дэниеля Мартина, компаниям всё же необходимо будет взвесить риски. Как отмечает эксперт, США способны ослабить санкции, однако потом вернуть их.

Кроме того, партнер юридической фирмы Reed Smit Ли Хэнсон подчеркнул, что большинство предприятий по-прежнему могут быть ограничены санкциями ЕС и Великобритании. Однако теоретически европейские компании могли бы открыть свои подразделения в США, где работали бы неевропейцы, чтобы «воспользоваться более либеральными американскими правилами».

Значат так: иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний
Это может коснуться тех отраслей, которые влияют на социально-экономическое развитие РФ

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что покинувшим Россию иностранным инвесторам и заключившим при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами могут запретить сделку по возврату акций предприятия. Такое условие будет действовать в случае, когда актив имеет серьезное социально значимое влияние на экономику.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025