Значат так: иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний

Иностранной компании могут запретить обратный выкуп акций российского предприятия, если оно значимо влияет на социально-экономическое развитие РФ . Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям направил в правительство на одобрение такие поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ». «Известия» ознакомились с документом. Таким образом, Россия получит юридическое основание для отказа в обратном выкупе акций иностранцам в ведущих отраслях — производстве продуктов питания, торговле и других .

Что такое опционы и какие компании их заключали

Иностранным инвесторам, которые покинули РФ, заключив при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами, серьезно осложнят возвращение в страну. Россия сможет запретить сделку по возврату акций предприятия, если оно имеет серьезное социально значимое влияние на экономику , узнали «Известия». Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ» (документ есть у редакции).

Причем решение о таком запрете будет принимать ведомство, которое регулирует конкретный сектор экономики. Этот законопроект уже направлен в правительство на одобрение , отзыв кабмина формирует Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства «Известиям» подтвердили, что депутатский законопроект находится на рассмотрении в министерстве: его позиция будет представлена в установленные сроки. В Минэке также отметили, что вопрос об условиях возвращения иностранных инвесторов является комплексным и требует взвешенного подхода .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В законопроекте оговаривают и другие значимые детали возвращения иностранных компаний. Например, новый, теперь уже российский владелец может отказаться от исполнения опциона в одностороннем порядке . Причем это возможно сразу в нескольких случаях: если штаб-квартира зарубежной организации находится в государстве, которое совершает недружественные действия по отношению к РФ, а также если акции компании были проданы российской стороне в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025-го .

Плюс к этому сделка не состоится, если цена опциона ниже рыночной либо с момента его заключения прошло два года и более, а в это время отечественный собственник исполнял и исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами . Такие поправки предложены сразу ко второму чтению уже внесенного в Госдуму законопроекта — он уже прошел первое одобрение депутатов, его автор — член комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владислав Резник.

Получить его комментарий не удалось, глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов не ответил на запрос «Известий». В правительстве перенаправили вопросы редакции в Минэкономразвития. Издание также адресовало их Минпромторгу, Минсельхозу, ФАС и Минфину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С февраля 2022 года и до сегодняшнего дня иностранные компании заключают сделки, в результате которых акции зарубежных инвесторов переходят российским. Это ведущие отрасли экономики: промышленность, в том числе энергетика, газ, нефть, торговля, одежда, финансы, транспорт, программное обеспечение, питание, алкоголь и напитки и так далее, всего более 15 направлений .

Интересно то, что существенная их часть заключала соглашения о возможном возвращении в страну. Например, в мае 2023 года Денис Мантуров, занимавший тогда должность вице-премьера и главы Минпромторга, говорил «Известиям», что половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний может вернуться в течение 10 лет . «Примерно половина иностранных организаций, продавших свой бизнес в России, имеют опцион на обратный выкуп активов в горизонте 3–10 лет», — сказал тогда чиновник. Он же в феврале 2024 года сообщал, что из нашей страны ушли около 100 европейских компаний из 500 работавших и 66 американских из 350 расположенных в РФ .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Самыми известными сделками, конечно, стали контракты за 1 рубль. Так, например, уходил французский Renault и американский McDonalds . Известно, что первая компания передала свои российские активы с правом выкупа доли в течение шести лет. Как писали СМИ, аналогичные условия были с рестораторами из «Вкусно — и точка», которая, правда, не раскрывала своих условий по сделке.

Какие есть альтернативы для запрета опционов

Вопрос о возвращении зарубежных брендов в Россию сейчас актуален. На фоне потепления отношений с США и первых новостей о том, что сами иностранные организации начали проявлять интерес к перспективам сотрудничества, в правительстве развернулась дискуссия, при каких условиях возможно их возвращение . Ведь иностранный бизнес, покидая страну, часто нарушал свои обязательства в России — перед партнерами, кредиторами, работниками и, в конце концов, перед потребителями .

Поэтому чиновники во главе с Минфином сейчас формируют необходимые подходы к тому, как должно строиться восстановление отношений с западными партнерами. Пока известно, что зарубежный бизнес должен получить одобрение кабмина. Но на повестке остаются многие другие аспекты: должна ли иностранная компания дополнительно локализовать здесь производство, проинвестировать фиксированную сумму в отечественную экономику в качестве своеобразного депозита и многие другие условия .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но нужно ли при этом сразу обращаться к запретам — пока остается вопросом, ведь по сути все отрасли, в которых иностранцы сворачивали свое активное участие, можно оценить как социально значимые , сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Осложняет ситуацию и то, что российское законодательство не предусматривает такого понятия, поэтому неясно, какие опционы в зоне риска. Но на первый взгляд, это сферы питания, торговли, промышленности и все другие, которые оказывают прямое влияние на благосостояние человека , пояснил он.

— Совершенно ясно, что при возвращении западного бизнеса в Россию компании должны представить правительству план: какие перспективы по развитию наметил бренд, какую номенклатуру товаров он готов и будет производить в РФ, по каким ценам . Это позволит оценить, какую конкуренцию вернувшийся инвестор создаст отечественным изготовителям, — отметил он. — Ведь у нас есть сферы, в которых западный опыт нам действительно важен, например в технологиях, а есть те, где мы справляемся своими силами .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сложности возникнут и с юридической стороны, согласились опрошенные «Известиями» юристы. Например, в случае принятия такой закон должен иметь ретроспективную силу, ведь запрет распространят на ранее заключенный опцион , сказал редакции управляющий партнер Legal Group Novator, адвокат Вячеслав Косаков.

— Надо учитывать, что сделки с обратным выкупом акций заключались на специфических условиях: нередко иностранные компании передавали российским партнерам бизнес за 1 рубль с тем условием, что в перспективе смогут выкупить свои активы обратно по оговоренной цене . Новый предложенный запрет создает неоднозначную ситуацию, появляется вопрос: а не позволит ли такое ограничение западным партнерам пересмотреть все условия сделки, — добавил он.

С ним согласен адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, который отметил, что ломается вся логика заключенного контракта. Нарушается сама суть опциональных договоренностей между сторонами — базовый принцип свободы договора . Иностранная компания сможет обратиться в Конституционный суд за разъяснением, соответствует ли такой закон нормам Гражданского кодекса, добавил он.

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru

«Известия» направили запросы в Ассоциацию европейского бизнеса, РСПП, ТПП, «Деловую Россию», а также в «Руспродсоюз», «Русбренд», АКОРТ.

Предложенная депутатами мера справедлива, уверен председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Это продиктовано прежде всего «совершенно безобразным уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка» , отметил он.

— Мы понимаем, что многие зарубежные инвесторы заключали сделки именно с правом обратного выкупа своего бизнеса в России в ближайшие годы. Эти компании всегда были заинтересованы в отечественном рынке и, соблюдая санкции, которые должны были навредить стране, рассчитывали легко вернуться на свои предприятия . Но мы в такой ситуации должны думать о собственных интересах — о защите российских производителей и рынка от агрессивной конкуренции , — заметил эксперт. — В истории нашей страны есть примеры активного развития иностранных предприятий и выдавливания с рынка отечественных производств, которые наблюдались в 90-х годах.