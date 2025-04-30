Сдерживают марку: Intel и Microsoft зарегистрировали торговые знаки в РФ

Компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в Роспатенте, выяснили «Известия». В ожидании находится компания McDonald’s , которая ранее также подала заявку в ведомство. Подобные шаги предприняли и другие крупные игроки, например три товарных знака южнокорейской компании LG , занимающейся производством электроники и бытовой техники. Активизация иностранных компаний произошла на фоне потепления отношений между РФ и США, считают эксперты. Каковы перспективы их возвращения в РФ и на каких условиях — в материале «Известий» .

Когда американские компании могут вернуться в Россию

Крупнейшие американские разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ , выяснили «Известия», ознакомившись с данными Роспатента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, Intel Corporation со штаб-квартирой в Калифорнии в первых числах апреля зарегистрировала товарный знак Intel Tiber . Согласно данным, указанным в карточке компании, под этим брендом она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта . Всего более 30 товарных позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак, согласно документу на сайте Роспатента, до 2034 года.

Intel заявила о приостановке своей деятельности в РФ в апреле 2022 года . Это произошло после того, как Бюро индустрии и безопасности (BIS) при министерстве торговли США ввело ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. После введения этих требований американские компании должны получать у властей США лицензии на экспорт в РФ продуктов, подконтрольных BIS, в том числе электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и др.

До сих пор на официальном сайте размещена информация о том, что компания приостановила все деловые операции, а также поставки в РФ. Согласно пресс-релизу Intel, бренд Intel Tiber был представлен весной 2024 года. Он включает в себя портфель бизнес-решений и услуг поддержки по использованию искусственного интеллекта, который она намерена сделать доступным, открытым и безопасным для предприятий по всему миру .

Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski

Microsoft Corporation со штаб-квартирой в Вашингтоне зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft Places. По данным карточки компании, она собирается продавать в нашей стране широкий спектр программного обеспечения. Срок ее исключительных авторских прав указан до 2033 года .

О своем уходе из РФ компания объявила осенью 2023-го. Согласно ее заявлению, с 30 сентября она перестала продлевать лицензии российским компаниям. С 2024-го завершила работу восьми филиалов и пяти обособленных подразделений в 13 российских городах, в том числе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде . При этом прибыль компании за прошлый год, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составила 174,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что заявку на регистрацию своих товарных знаков в Роспатент подала крупнейшая американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s . Она ушла из России в 2022 году, продав бизнес за символическую цену управляющему 25 ресторанами сети в Сибири Александру Говору. При этом, как писали тогда СМИ, сделка предусматривает опцион на обратный выкуп. Рестораны McDonald’s из РФ были перезапущены под новым брендом «Вкусно и точка».

Фото: Global Look Press/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

«Известия» направили запросы в компании с просьбой прокомментировать решения о регистрации товарных знаков.

Какие иностранные компании присматриваются к России

Регистрацию в Роспатенте также прошли еще три товарных знака южнокорейской компании LG Corporation: Let's Go LG; LG Therma V; Smile,On! LG . Согласно карточкам компании, ее авторские права зарегистрированы до 2033 года . В ее ассортимент товаров входят бытовая техника (пылесосы, посудомоечные машины, газонокосилки и т.д.), автоматические управляемые транспортные средства (дроны-доставщики, самоуправляемые автомобили), велосипеды, детские коляски, стоматологические кабинеты, приборы по очистке воды и др.

Весной 2022 года LG Electronics объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. Однако Минпромторг добавил товары LG в перечень допущенных к параллельному импорту . К началу 2024 года в РФ закрылись все официальные магазины бренда. При этом выручка от продаж российского юрлица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — по итогам 2024 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», выросла до 41 млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2023-м.

Фото: TAСС/Кирилл Кухмарь

«Известия» направили запросы в компанию, а также в Роспатент с просьбой прокомментировать регистрацию новых товарных знаков.

Справка «Известий» Ранее, как сообщали «Известия», получили регистрацию своих товарных знаков в РФ компании Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Заявки на их регистрацию подали также Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy и другие иностранные компании. При этом сами бренды публично ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении к работе в РФ не заявляют.

— Безусловно, на регистрацию товарных знаков ведущими американскими компаниями влияет потепление отношений России и США. Эти отношения, конечно, далеки от идеальных: новых санкций не объявляют, но и о их снятии речи не идет. Хотя сам бизнес заинтересован вернуться, так как неплохо тут зарабатывал , — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По словам депутата, Россия не должна пускать обратно компании, которые ушли, так как они показали свою ненадежность . Нужно развивать свои технологии, иначе вновь станем зависимы от импортного оборудования и не будем развивать свое, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов признает, что отношения России и США начали потихоньку меняться, но не во всех сферах.

— Эта регистрация товарных знаков, скорее, делается для того, чтобы абы кто ими не пользовался. Они хотят сохранить авторские права на эту продукцию, но это не значит, что они сейчас будут тут работать , — пояснил сенатор.