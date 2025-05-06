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Украинские СМИ указали на преимущество США в управлении инвестициями Украины

«Зеркало недели»: у США преимущество в управлении инвестициями Украины
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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Представители Соединенных Штатов будут иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, который будет создан в рамках соглашения о природных ресурсах. Об этом 6 мая сообщает украинский ресурс «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

В статье указано, что управлять инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США. Ему будут помогать четыре комитета — инвестиционный, административный, аудиторский и по поиску проектов.

Причем большинство менеджмента составят представители США. В первом и втором комитетах будут три американских менеджера и два украинских, в третьем — по двое представителей Вашингтона и Киева, в четвертом украинские менеджеры будут иметь преимущество: три представителя против двух от Соединенных Штатов.

«Как видим, нам доверят только поиск проектов, в остальных вопросах мы в меньшинстве и в целом не очень нужны. К тому же есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США», — указало украинское издание.

Также оно заявило о различии в ответственности сторон за возможные нарушения соглашения. В случае если украинский партнер «хоть что-то нарушит», то его менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда. В то же время наказания за нарушения со стороны американского партнера не предусмотрены и не упоминаются..

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Министр финансов США Скотт Бессент 1 мая сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

На следующий день член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту.

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