Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами», — говорится в публикации на сайте.

Уточняется, что особое внимание главы государств уделили расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

Кроме того, Путин и Пезешкиан обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. В том числе они обсудили ход переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе при посредничестве Омана.

Президенты России и Ирана договорились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению практического сотрудничества и координации во внешней политике.

Кроме того, Путин еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в иранском морском порту Шахид-Раджаи. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил РФ за оказание помощи в ликвидации последствий.

Также президент Ирана поздравил российского коллегу и граждан страны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.

24 апреля сообщалось, что Москва и Тегеран могут продолжить создавать совместные проекты, связанные с новыми сухопутными газовыми коридорами между двумя странами. Отмечалось, что Россия может начать помогать расширению торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Ранее, 21 апреля Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отмечалось, что документ предусматривает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.