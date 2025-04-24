Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Россия и Иран готовы создать новые сухопутные газовые коридоры

0
EN
Фото: t.me/government_rus
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва и Тегеран могут продолжить создавать совместные проекты, связанные с новыми сухопутными газовыми коридорами между двумя странами. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», — сказано в сообщении.

Встреча вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошла в этот день в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщают в пресс-службе, Россия может начать помогать расширению торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Кроме того, в ходе встречи Пакнежад подчеркнул, что надеется на стабилизирующую роль Москвы в достижении баланса на мировых энергетических рынках.

Заморозка среди зимы: Европа решила ограничить цены на газ
Затея европолитиков встретилась с жесткой критикой бизнеса

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно подразумевает взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций. Помимо этого, в документе отмечено, что стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025