Россия и Иран готовы создать новые сухопутные газовые коридоры

Москва и Тегеран могут продолжить создавать совместные проекты, связанные с новыми сухопутными газовыми коридорами между двумя странами. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», — сказано в сообщении.

Встреча вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошла в этот день в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщают в пресс-службе, Россия может начать помогать расширению торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Кроме того, в ходе встречи Пакнежад подчеркнул, что надеется на стабилизирующую роль Москвы в достижении баланса на мировых энергетических рынках.

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно подразумевает взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций. Помимо этого, в документе отмечено, что стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества.