Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соответствующий документ был размещен 21 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года», — говорится в документе.
Договор предусматривает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.
Отдельным пунктом отмечено, что стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана, один из которых — стратегически важный «Север – Юг».
Помимо этого, согласно договору, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая обязуется не оказывать помощи агрессору и содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе норм международного права.
Путин внес договор на ратификацию в Федеральное собрание 26 марта. 8 апреля документ ратифицировали депутаты Государственной думы, а 16 апреля за его принятие единогласно проголосовал Совет Федерации.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества.