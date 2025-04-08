ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Государственная дума (ГД) во вторник, 8 апреля, ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
«Депутаты на пленарном заседании единогласно приняли закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в публикации на сайте ГД.
Из документа следует, что Москва и Тегеран стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, которые представляют взаимный интерес. Кроме того, стороны намерены укрепить кооперацию в сфере безопасности и обороны.
Также РФ и Иран стремятся к тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях.
На ратификацию в ГД договор 26 марта внес президент России Владимир Путин.
Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. В документе зафиксированы правовые рамки, в которых отношения двух стран будут развиваться в долгосрочной перспективе.