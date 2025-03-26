Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин вносит на ратификацию в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном, об этом говорится в распоряжении главы государства 26 марта на портале официального опубликования правовых актов.
Его официальным представителем при рассмотрении документа палатами Федерального собрания РФ будет замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года», — указано в документе.
22 марта иранское госагентство IRNA сообщало, что Иран и Россия продолжат усилия по формированию многополярного миропорядка. Уточнялось, что контакт между государствами будет осуществляться в активном сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Президент России и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Путин назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. В документе зафиксированы правовые рамки, в которых отношения двух стран будут развиваться в долгосрочной перспективе.