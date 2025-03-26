Реклама
Прямой эфир
Авто
Lada Granta получила топовую версию с климат-контролем
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Кубы в Москву на 9 Мая
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Мир
Сийярто выразил надежду на долгосрочное прекращение огня между РФ и Украиной
Спорт
Россия и Иран проведут товарищеский матч по футболу в октябре
Мир
В 2025 году Норвегия предоставит помощь Украине на $8 млрд
Политика
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Мир
Мишустин заявил о провале антироссийских санкций в сфере энергетики
Мир
На Украине признали вторжение дронов ВСУ в Румынию из-за действий РЭБ
Мир
Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Общество
Мишустин указал на приоритетное право участников СВО на медпомощь и образование
Общество
Кинорежиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет
Армия
«Купол Донбасса» предотвратил атаку дронов ВСУ на железнодорожный узел в Донецке
Общество
Суд приговорил 23 боевика «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин вносит на ратификацию в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном, об этом говорится в распоряжении главы государства 26 марта на портале официального опубликования правовых актов.

Его официальным представителем при рассмотрении документа палатами Федерального собрания РФ будет замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года», — указано в документе.

Принципы Персии: что Россия может почерпнуть из опыта ВМС Ирана
Отряд кораблей ТОФ проведет совместные учения с силами Исламской Республики

22 марта иранское госагентство IRNA сообщало, что Иран и Россия продолжат усилия по формированию многополярного миропорядка. Уточнялось, что контакт между государствами будет осуществляться в активном сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Президент России и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Путин назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. В документе зафиксированы правовые рамки, в которых отношения двух стран будут развиваться в долгосрочной перспективе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025