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СФ ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

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Фото: t.me/sovfedofficial
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Члены Совета Федерации (СФ) РФ единогласно ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Решение было принято 16 апреля в ходе 589-го пленарного заседания верхней палаты сенаторов.

Договор предусматривает, что страны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, отмечено в Telegram-канале СФ.

Кроме того, Россия и Иран будут совместно проводить разработки в области информационных технологий, развивать гуманитарные отношения, сотрудничать в сфере культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, охраны окружающей среды и в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

В сфере безопасности договором закреплено положение, что, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна будет оказывать агрессору военной или другой помощи, способствующей продолжению его действий, а будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других норм международного права.

Отдельным пунктом отмечено, что стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана, один из которых — стратегически важный «Север — Юг».

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До этого, 8 апреля, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном ратифицировали депутаты Государственной думы (ГД). Отмечалось, что РФ и Иран стремятся к тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях. На ратификацию в ГД договор 26 марта вносил президент России Владимир Путин.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. В документе зафиксированы правовые рамки, в которых отношения двух стран будут развиваться в долгосрочной перспективе.

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