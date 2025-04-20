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Поставили на повтор: Иран и США продолжают реанимацию ядерной сделки

Тегеран и Вашингтон идут к консенсусу, прислушиваясь к союзникам
Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri
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В Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном. 19 апреля стороны продолжили обсуждение вопросов, поднятых в Маскате неделю назад, однако с большим упором на конкретные пункты гипотетического соглашения. И Тегеран, и Вашингтон привезли на римскую встречу «наставления» от партнеров, часть из которых ранее участвовала в заключении первой ядерной сделки. Однако, в то время как иранская позиция остается «монолитной», внутри американской команды по-прежнему заметны метания, спровоцированные в том числе советами извне.

Как прошла встреча в Риме

Несмотря на то что местом встречи в этот раз был выбран Рим, распорядителем переговоров остался дипкорпус Омана. Он же предоставил прибывшим командам площадку — встреча прошла на базе резиденции посла султаната в Италии.

Перемен в составе делегаций также не произошло — их возглавили министр иностранных дел Аббас Аракчи (Иран) и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф (США). При этом стороны сохранили непрямой характер взаимодействия, оставшись в разных залах, а передачу посланий обеспечивал глава МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.

Переговоры
Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Новый раунд продлился около четырех часов — немногим больше, чем первый. Хотя изначально источники анонсировали пятичасовую встречу и возможность подключения «дополнительных участников» — например, директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси или вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вопреки многочисленным сообщениям прессы, ни одна из сторон не покинула встречу досрочно и не учинила скандала. Переговоры прошли конструктивно и «в позитивной атмосфере».

Третья встреча запланирована на 26 апреля, однако не исключены и дополнительные контакты между странами по смежным вопросам.

И Тегеран, и Вашингтон сохранили определенную «преемственность» заявлений по сравнению с первым раундом.

Американская сторона продолжает упирать на то, что нацелена на «крепкое соглашение». То, которое гарантирует, что Иран не получит ядерное оружие. В обмен на это Штаты готовы ослабить санкционное и военное давление на Тегеран. Иранская же сторона вновь транслирует тезис об исключительно мирном характере своей атомной программы и требует более жестких гарантий соблюдения договоренностей — например, ратификации нового варианта соглашения конгрессом США, что усложнит возможность одностороннего выхода из него.

Тегеран
Фото: Global Look Press/Arne Immanuel BÃ¤nsch

Стоит подчеркнуть, что внутри американской переговорной команды по-прежнему нет единой позиции относительно будущего иранского «атомного досье»: если Уиткофф настроен осторожно и даже местами оптимистично, то Рубио — также активно вовлеченный в выстраивание сделки — в большей степени склоняется к поддержке силового сценария. С учетом того, что на кону не только сами контуры ядерной программы, но и вопросы, связанные с развитием иранского ракетного потенциала (и ВПК в целом), экономические и политические вопросы, «рывковость» американской дипломатии вполне объяснима. Вероятно, к следующему раунду Вашингтон попытается привести ее к «общему знаменателю», чтобы не провоцировать неудобные вопросы.

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Иранцы же оставляют вопрос будущего сделки открытым, уклончиво отвечая, что в равной степени готовы и к «движению по дипломатическому пути», и к альтернативным, более пессимистичным сценариям.

Консультации с Россией

Несмотря на то что второй раунд во многом повторил контуры первого, подготовка к нему вышла более обстоятельной: делегации провели консультации не только внутри своих стран, но и с внешними игроками, следящими за реанимацией ядерной сделки.

Так, 18 апреля в Москве состоялись переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которых довольно много внимания было уделено теме мирного атома. Лавров среди прочего подчеркнул, что РФ готова играть любую роль в договоренностях между Ираном и США, которая будет полезна Тегерану. По мнению российской стороны, это позволит укрепить устойчивость гарантий и максимизировать эффект от уже проделанной Оманом посреднической работы.

Встреча

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции по итогам встречи

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Лавров также выразил озабоченность попытками некоторых сил «нагрузить» переговоры США и Ирана посторонними вопросами — связанными, например, с будущим проиранской «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Это хоть и придает переговорам масштаб и создает видимость активной двусторонней работы, на деле усложняет поиск компромисса.

С китайской стороной иранские переговорщики публичных встреч перед убытием в Рим не проводили — хотя Тегеран учитывает позицию Пекина наравне с российской. Отстаивая свою линию, Иран отчасти опирается на «Пять пунктов урегулирования», сформулированных министром иностранных дел Китая Ван И на трехсторонней встрече в Пекине в марте 2025 года. Они включают отказ от незаконных санкций, поддержку инициатив в области мирной атомной энергетики, восстановление ядерной сделки в ее общих рамках, включение ООН в процесс урегулирования в качестве «стороннего арбитра» и координацию позиций всех без исключения гарантов сделки без попыток давить на Тегеран.

Переговоры в Париже

Консультации с партнерами провели и американцы. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф инициировали в Париже серию встреч с коллегами из «евротройки» (Франция, ФРГ, Великобритания), где тема иранского «атомного досье» была в числе ведущих. На одном из этапов к разговору были приглашены представители Израиля в лице министра стратегических дел Рона Дермера и главы разведслужбы МОССАД Давида Барнеа — инициатором контактов выступил Тель-Авив.

Переговоры

Государственный секретарь США Марко Рубио, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и политический директор министерства иностранных дел Германии Гюнтер Зауттер принимают участие во встрече на набережной Орсэ

Фото: REUTERS/JULIEN DE ROSA

Цикл встреч в Париже справедливо можно назвать «концертом пессимистов», так как европейские партнеры в большинстве не разделяют оптимизм американских переговорщиков. Заметно, что страны «евротройки» стремятся обострить ситуацию вокруг иранской ядерной программы, поскольку не удовлетворены той ролью, которую Вашингтон отвел им в новой переговорной модели по «атомному досье» Тегерана. И как минимум тем, что о планах провести встречу в Омане Европа узнала в числе последних. Это вкупе с обещаниями в ближайшие месяцы ужесточить европейские санкции в отношении Ирана, если не будут достигнуты устойчивые договоренности, негативно сказывается на переговорной атмосфере.

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Европа в своих оценках не одинока. Израильские представители также высказывали недовольство фактом, что Вашингтон и Тегеран движутся в сторону тех же контуров ядерной сделки, что была подписана администрацией Барака Обамы в 2015 году. Даже с учетом некоторых символических уступок, про которые попеременно говорят обе стороны, базис соглашения остается тем же.

Примечательно, что в оценках жизнеспособности гипотетической ядерной сделки правительственный лагерь и оппозиция солидарны — по их мнению, Тегеран использует переговоры с США как «ширму», чтобы повысить защищенность ядерных объектов и сделать проведение военной операции против них нецелесообразным: Трамп рискует повторить ошибки предшественников.

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