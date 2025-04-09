Программный документ: в РФ раскрыли детали переговоров о ядерном досье Ирана

Диалог России, Ирана и Китая по ядерной программе Тегерана продолжится на регулярной основе, сообщил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Он уточнил: формат вряд ли будет открыт для других игроков. 8 апреля в Москве прошли консультации «тройки» по вопросам ядерной сделки. Тем временем США и Иран договорились провести переговоры в Омане . Дональд Трамп предупредил Тегеран, что если дипломатия не сработает, тот окажется «в большой опасности». Американская сторона требует от иранцев уступок в вопросах демонтажа ядерной программы, ликвидации ракетных разработок и отказа от отношений с региональными партнерами. Какие шаги Вашингтона могут склонить Тегеран к компромиссам — в материале «Известий».

Консультации России, Китая и Ирана по ядерной проблеме

Трехсторонние консультации России, Китая и Ирана продолжатся на регулярной основе, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Формат обсуждений между Москвой, Пекином и Тегераном способствует снижению рисков эскалации вокруг иранского досье .

— Совместная работа наших трех стран вносит существенный вклад в стабилизацию международной обстановки вокруг иранской ядерной программы и позволяет остудить некоторые «горячие головы» во избежание необдуманных резких шагов , — отметил дипломат.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Фото: TASS/EPA/HEINZ-PETER BADER

8 апреля в Москве состоялись трехсторонние консультации, на которых Китай, Россия и Иран обсудили различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией СБ ООН 2231.

Михаил Ульянов напомнил, что трехсторонний формат консультаций России, Китая и Ирана по ядерной программе Тегерана сформировался уже много лет назад и в основном действует на венской международной площадке . По его словам, это удобно, поскольку все три страны имеют в Вене свои дипломатические миссии, занимающиеся этой проблематикой, в том числе в рамках работы МАГАТЭ.

— Уверен, что трехстороннее взаимодействие продолжится на регулярной основе, тем более что нынешний год обещает быть непростым. 18 октября 2025 года истекает срок действия ядерной сделки, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая эту сделку одобрила , — рассказал постпред.

Фото: REUTERS/Mike Segar

По словам Михаила Ульянова, сценарий расширения числа участников этого формата видится маловероятным. Дипломат подчеркнул, что «трехсторонний механизм вполне самодостаточен» , поскольку Иран, Россия и Китай играют видную роль в работе по ядерной проблематике Тегерана на международной арене.

— Это, однако, не исключает вероятности проведения каких-то встреч в более широком формате по мере необходимости , но это уже будут, естественно, не трехсторонние консультации, — пояснил постпред.

14 марта в Пекине прошли консультации по ядерной проблематике на уровне заместителей глав МИД России, Китая и Ирана . Как сообщили в нашем дипломатическом ведомстве, стороны договорились приложить усилия для поиска жизнеспособных, устойчивых переговорных решений в отношении иранского ядерного досье.

— Переговоры в Москве, как и предыдущие консультации в Пекине, безусловно, нужны для выработки общей позиции. Иран также недавно провел раунд обсуждений с «евротройкой» — Великобританией, Францией и Германией, где был выработан общий подход, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако, по его словам, ключевая площадка — именно Оман, где пройдет на этой неделе первый раунд переговоров между США и Ираном . «Все эти консультации важны для сверки часов, но главное — это, конечно, диалог в Омане. Уже после него в зависимости от результатов и «евротройка», и Россия с Китаем смогут приступить к активным действиям по созданию единого документа», — заключил Сажин.

Встреча США и Ирана в Омане

Как заявил Дональд Трамп, в субботу состоится «очень большая встреча» с представителями Ирана «почти на самом высоком уровне» . О составе американской делегации президент ничего не сказал, но подчеркнул: «Мы ведем с ними прямые переговоры, и, возможно, соглашение будет достигнуто. Я думаю, все согласны с тем, что сделка предпочтительнее очевидных альтернатив». При этом Трамп предупредил: если дипломатия не сработает, Иран окажется «в большой опасности».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Однако в Тегеране поспешили скорректировать формулировку американского лидера. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что переговоры с американцами действительно запланированы, но проходить они будут в непрямом формате . «Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени возможность и испытание. Мяч на стороне Америки», — написал Арагчи на своей странице в соцсети X. А в колонке для Washinton Post министр иностранных дел заявил: «Мы не можем представить, чтобы президент Трамп захотел стать еще одним президентом США, увязшим в катастрофической войне на Ближнем Востоке».

По данным издания Amwaj Media, с американской стороны делегацию возглавит специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, с иранской — министр иностранных дел Аббас Арагчи .

Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с Трампом 7 апреля заявил, что полностью поддерживает позицию американского президента и выступает за демонтаж иранской ядерной программы по ливийскому сценарию. Речь идет о соглашении 2003 года, когда Ливия Муаммара Каддафи добровольно отказалась от ядерной программы в обмен на снятие санкций. Тогда оборудование и материалы были вывезены в США, а страна допустила международных инспекторов на все ядерные объекты.

Судьба переговоров во многом зависит от целей, которые преследует администрация Трампа. Если Белый дом будет настаивать на полном демонтаже ядерной программы, ликвидации ракетных разработок Ирана и отказе от отношений с региональными партнерами, как это предлагает Израиль, дипломатия обречена на провал , считает исполнительный вице-президент вашингтонского Института Куинси Трита Парси. При этом он отмечает, что если Вашингтон сосредоточится на достижении верифицированного соглашения, гарантирующего невозможность создания иранской ядерной бомбы, у переговоров есть шанс на успех .

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office

По словам Владимира Сажина, предстоящие переговоры США и Ирана в Омане будут крайне непростыми. Эксперт отметил, что основная задача сторон — выработать общую платформу и программу дальнейшего диалога, однако это осложняется серьезными расхождениями между Тегераном и Вашингтоном по ключевым вопросам . Сажин напомнил, что американская сторона обозначила три главных требования к Ирану: урегулирование ядерного досье, ограничение ракетного потенциала и сворачивание военной активности на Ближнем Востоке, прежде всего — поддержки прокси-групп.

Сажин обратил внимание на то, что Тегеран, в свою очередь, с самого начала обозначил жесткую позицию: он готов обсуждать исключительно ядерную тему, отказываясь затрагивать вопросы своих вооружений или региональной политики . Иранская сторона традиционно утверждает, что поддерживаемые ею движения на Ближнем Востоке — не прокси-группы, а независимые национально-освободительные силы.

Однако, как отметил эксперт, реальная картина для Тегерана значительно ухудшилась. На сегодня большинство проиранских формирований либо разгромлены, либо складывают оружие — в том числе ливанское шиитское движение «Хезболла», которое считают главной ударной силой Ирана на Ближнем Востоке.

— У Ирана практически не остается рычагов влияния в регионе в виде вооруженных формирований, и этот вопрос, вероятно, будет снят с повестки переговоров с США, — рассказал Владимир Сажин.

Фото: Global Look Press/Marwan Naamani

Однако, по оценке эксперта, тема ракетной программы Ирана остается крайне чувствительной. Сажин выразил сомнение в том, что Вашингтон согласится оставить без внимания развитие иранского ракетного потенциала, который представляет угрозу не только для американских интересов на Ближнем Востоке, но и в перспективе для самих США, учитывая иранские разработки межконтинентальных ракет. Он предположил, что в Омане стороны вряд ли достигнут конкретных решений, но могут согласовать своего рода дорожную карту для последующих раундов диалога .